Le MEG dispose des talismans dans votre salon

Vous avez une minute? Alors utilisez-la pour écouter une conservatrice ou un collaborateur scientifique du MEG parler de la pièce qu’il préfère dans les collections ethnographiques genevoises. Son objet fétiche, en somme, un talisman contre l’ennui, la morosité, voire la maladie. Et contre l’oubli, pour ce musée contraint à la fermeture. Cette initiative maligne, lancée par le Musée sur son compte Facebook et sur Instagram voici une semaine et intitulée #LeMEGchezVOUS, s’illustre dans la mise en ligne de trois capsules vidéo à ce jour. Chacune dure moins d’une minute.

La première montre la conservatrice du département Océanie, Roberta Colombo Dougoud. Sa pièce préférée? Un pendentif hei tiki à porter autour du cou. De forme humaine, taillé dans une belle néphrite vert sombre de la famille des jades, ce bijou datant du XIXe siècle provient d’Aotearoa (Nouvelle-Zélande). «Il était porté par les femmes et les hommes maoris de haut rang, souligne la spécialiste, car il conserve la puissance spirituelle des ancêtres qui l’ont possédé.» Le précieux porte-bonheur se transmettait de génération en génération, et, pour la majorité des Maoris, il figure Tiki, le premier homme venu des étoiles.

Isabel Garcia Gomez s’exprime dans la deuxième vidéo. La conservatrice-restauratrice du MEG a jeté son dévolu sur une gourde éthiopienne en calebasse et coquillages-porcelaines, décorée de motifs géométriques en vannerie, qui a probablement servi de pot à lait. «Ce qui me touche dans cet objet, confesse la restauratrice, c’est le soin avec lequel, au lieu de le jeter quand il était abîmé, ceux qui s’en servaient l’ont réparé, à plusieurs reprises, par des coutures très délicates.»

Quant à Damien Kunik, collaborateur scientifique au département Asie, il a choisi de présenter aux visiteurs virtuels du MEG un ex-voto japonais appelé ema. Cette plaque de bois est un objet très courant que l’on dépose dans les sanctuaires shinto en guise de vœu. Le préféré de Damien Kunik, orné d’un diable, implore «la purification à l’arrivée du printemps et la protection»: les petits points blancs peints sur cette plaquette votive figurent «les haricots secs que l’on jette à la tête du démon incarnant malheurs et maladies pour le mettre en fuite».

Les informations délivrées par les spécialistes en 50 et quelques secondes laissant le curieux sur sa faim, il peut facilement piocher des renseignements supplémentaires sur le site du MEG, qui a numérisé la totalité de ses collections et les offre en accès libre. Une mine d’or.