Le Festival Electron en mode nocturne et festif

Electron, le Festival des cultures électronique de Genève, va investir le quartier des Acacias pendant les fins de semaines entre le 25 avril et le 5 mai. Cette 16e édition sera marquée par le retour après plus de dix ans d'absence au bout du lac d'un des pionniers de la scène électronique française: Laurent Garnier.

Le DJ se produira le samedi 4 mai à 4h00 à l'Audio Club. La programmation fera aussi la part belle à Recondite, à Maya Jane l'icône anglaise, à Coles et à Marek Hemmann. Il y aura aussi The Hacker, Ivan Smagghe, Danny Daze, Function et Lone.

Le quartier du PAV (Praille-Acacias-Vernets) sera au coeur du Festival avec la participation de l'Audio Club, de La Gravière, de Motel Campo et du Zoo, la scène historique du Festival. Le Sicli servira de lieu central pendant le deuxième week-end. Au total, Electron propose une offre clubbing pendant presque 40 heures.

Le Festival mise aussi sur des activités gratuites comme une exposition des Genevois de Sigmasix qui oscille entre esthétisme et défis techniques. Un spectacle de danse In Situ de la compagnie BudGE, une installation immersive appelée «Cocon» et une chambre anéchoïque pourvoyeuse de silence absolu sont à découvrir.

Electron est l'un des plus importants rendez-vous de Suisse consacré aux musiques électroniques et numériques. En 2018, les organisateurs avaient revu son format en misant sur une orientation plus clubbing et festive. Electron avait alors attiré 13'500 personnes, de quoi satisfaire les organisateurs. (ats/nxp)