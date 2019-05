Le Cirque du Soleil soigne les détails avant la première

Nerveuse? Forcément un peu. Pourtant, Virginie Canovas n’en laisse rien paraître. Sous le grand chapiteau blanc installé au milieu de la plaine de Plainpalais, cette acrobate française multiplie les étirements, tandis qu’autour d’elle une vingtaine de personnes s’interpellent dans toutes les langues. À l’intérieur de la tente réservée aux entraînements, juste à côté de la grande scène, c’est l’effervescence. Dès ce jeudi et jusqu’au 16 juin, le Cirque du Soleil présente, à Genève, «Totem», un show visuellement très élaboré, retraçant l’évolution de l’homme, de son état primitif d’amphibien jusqu’à son désir de voler. À J -1, les artistes soignent les derniers détails.

«Une première, c’est toujours un peu spécial. Le public est un peu plus effervescent. Et l’on veut offrir le meilleur spectacle possible afin que le bouche-à-oreille fonctionne», explique notre interlocutrice. L’avant-veille, Virginie Canovas est arrivée de Las Vegas, où elle réside. «J’ai pris quelques jours de repos après avoir joué «Totem» durant plusieurs semaines à Vienne. Là, il s’agit de retrouver ses marques, de remettre en place la mémoire corporelle. J’ai continué de m’entraîner à la maison – de la musculation, du cardio – mais ce n’est pas la même chose.»

Sur un tapis en mousse, la spécialiste des anneaux a commencé par un grand écart, tout sourire. Avant d’enchaîner avec des mouvements spécifiques à son numéro d’acrobatie, qu’elle effectue avec deux partenaires masculins. «J’interprète une princesse bollywoodienne inspirée des pin-up des années 50. On m’appelle la «Pink Lady». J’interviens aussi anonymement dans d’autres tableaux», raconte cette native de Montpellier, membre du Cirque du Soleil depuis onze ans. À ses côtés, Alexandre et Vladimir, ses deux compagnons sur scène, dissèquent leur prestation en la faisant défiler image par image sur un grand écran de télévision. «C’est important d’être parfaitement synchro. Tu vois, ici la coordination n’est pas parfaite.»

La vidéo, Jonathan Buese s’en sert lui aussi de temps en temps, pour peaufiner son numéro. Dans «Totem», cet Américain résidant en Floride incarne l’homme de cristal, le premier personnage que les spectateurs identifient dans le show. «Tenu par un harnais, je surgis du sommet du chapiteau, rebondis sur un trampoline avant de tournoyer à la barre fixe.» Pour ce rôle qu’il campe depuis décembre 2017, cet ancien gymnaste éprouve le besoin de s’étirer longuement – «À la base, je ne suis pas spécialement souple.»

Pas loin, un artiste à la musculature fluide demeure une minute en colonne droite, tandis qu’un duo de voltigeurs parfait ses rebonds à la barre russe. Concentration totale. «Tout le monde ressent un peu de pression, c’est normal», constate Jonathan, qui a déjà joué à Genève avec le Cirque du Soleil, en 2012. «J’ai le souvenir d’un public plutôt chaleureux.» La Suisse réussit plutôt bien au Cirque du Soleil. «Quand on a joué «Totem» l’an dernier à Zurich, le public a dansé avec nous au final», se souvient Virginie Canovas. «C’était la première fois. Et ça nous a mis la chair de poule.»

Cirque du Soleil, «Totem», Plaine de Plainpalais, jusqu’au 16 juin. Billets en vente sur www.ticketcorner.ch et www.cirquedusoleil.com (TDG)