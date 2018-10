«La nef des fous» prend vie sur scène

Timing parfait! Au moment où paraît «Walking Dindes», le 9e tome de cette grande saga qu’est «La nef des fous», la compagnie théâtrale genevoise Noï transpose sur les planches la bande dessinée vedette de Turf, auteur à l’imagination fertile et tortueuse. Fiction riche en détails et en chemins de traverse, sa série à succès commencée en 1993 évoque un royaume, celui d’Eauxfolles, vivant en autarcie sous une immense coupole métallique immergée sous les flots.

Baroque et passablement farfelue, la monarchie singulière imaginée par Turf est dirigée par un souverain aux colères homériques, Clément XVII. Le tyrannique suzerain arpente ses terres vêtu d’un pyjama rayé rouge et blanc. Autour de lui gravite une foule de personnages tout aussi barrés, à l’image d’Ambroise le grand coordinateur, héros fourbe, adepte convaincu de la tenue à pois. Autres protagonistes essentiels, une paire de policiers plutôt loufoques, un prince putatif arrogant et différents robots.

Fable sur le pouvoir

Passant de la 2D à la 3D, tout ce petit monde haut en couleur prendra vie sur scène dès le 30 octobre au Théâtre Alchimic. Adaptée par Antoine Courvoisier et Thomas Diébold, l’œuvre phare de Turf se présente comme une fable sur le pouvoir, tendant un miroir troublant à nos us et coutumes. «L’ami d’enfance d’un roi, son premier ministre, fait un coup d’État pour le destituer. Une fois en place, submergé par l’importance de la tâche, le vertige et l’ennui, il se rend compte que le pouvoir est illusoire», résument les deux jeunes gens, à la fois acteurs et metteurs en scène de «La nef des fous», tout comme leurs complices de la compagnie Noï, Delphine Barut, Verena Lopes et Angelo Dell’Aquila.

Avec Joan Mompart dans le rôle de conseiller, ces anciens élèves de l’École de théâtre Serge Martin ont collé à la gestuelle et aux postures des personnages créés par Turf. Lequel leur a laissé carte blanche. «On a retranscrit son récit avec une certaine économie de moyens. Jamais nous n’aurions pu rivaliser avec son dessin. Il ne s’agissait pas de tout montrer. Il faut laisser l’imaginaire des spectateurs s’exprimer.»

Moments charnières

Séduits par l’univers décalé de la série, Antoine Courvoisier et Thomas Diébold avaient déjà travaillé en 2015 sur une première mouture de «La nef des fous», en s’inspirant du tome I. Pour la création présentée dès mardi à l’Alchimic, ils se sont plongés dans les sept premiers tomes de la BD, formant un cycle complet. «À partir de l’ensemble des dialogues, on a choisi les moments charnières de l’histoire. Notre première adaptation correspondait à une grosse centaine de pages dactylographiées. C’était trop long. On a réduit de moitié pour arriver à 1 h 30 de spectacle.»

«La nef des fous», version théâtre, reste fidèle à l’esprit de la bande dessinée originale. «Le traitement de l’ensemble respecte le côté jubilatoire qu’on peut éprouver à la lecture. L’univers mi-médiéval, mi-science-fiction que nous montrons reste foisonnant, improbable.» Prometteur à tout le moins.

«La nef des fous». Du 30 oct. au 11 nov., Théâtre Alchimic, av. Industrielle 10. Ma, ve 20 h 30; me, je, sa, di 19 h

«La nef des fous». Tome I à IX, par Turf. Éd. Delcourt (TDG)