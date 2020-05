La dessinatrice genevoise Albertine primée

La dessinatrice suisse Albertine, installée à Genève, reçoit le prix Hans Christian Andersen 2020 pour ses illustrations de livres jeunesse. Le prix, décerné tous les deux ans, est considéré comme un prix Nobel de littérature jeunesse.

Albertine, 53 ans, est la quatrième illustratrice de nationalité suisse à se voir décerner ce prix après Alois Carigiet (1966), Jörg Müller (1994) et Jürg Schubiger (2008). Un jury international l'a sélectionnée parmi 36 candidats du monde entier, a indiqué l'Institut suisse jeunesse et médias dans un communiqué lundi.

Albertine développe son style et son univers propre depuis plus de vingt ans. Ses illustrations fonctionnent comme un tremplin vers un monde imaginaire. Beaucoup de ses livres ont été créés avec l'auteur Germano Zullo, son mari.

Souvent primée, elle est la première artiste suisse à avoir obtenu la Pomme d'Or de Bratislava pour «Marta et la bicyclette». Elle a reçu le Prix Jeunesse et Médias en 2009 pour «La Rumeur de Venise» et le Prix Sorcières pour «Les Oiseaux», paru en 2010. En 2012, le même titre a été sélectionné parmi les 10 meilleurs livres de l'année par la «New York Times Book Review».

Ses livres sont publiés par la maison d'édition «La joie de lire» à Genève. Cette année, c'est l'auteure américaine Jacqueline Woodson qui a remporté le Prix Andersen pour les textes pour enfants. (ats/nxp)