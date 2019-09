La culture pointe son nez au PAV

Le secteur en développement du PAV (Praille, Acacias et Vernets) s’apprête à entamer une partie de sa longue mue, avec des premiers coups de pioche prévus en 2020 dans le périmètre de la caserne des Vernets. Tout ce qui suivra durant les décennies à venir transformera en profondeur une partie importante du tissu urbain de la ville et des communes limitrophes. Quelle place occuperont les acteurs et les institutions culturelles dans ce remodelage? C’est la question à laquelle ont essayé de répondre deux études distinctes, commanditées conjointement par le département de la cohésion sociale et le département du territoire du Canton, ainsi que par les villes de Genève, Carouge et Lancy.

Réalisées par le bureau d’architectes urbanistes MSV et par le bureau de programmation urbaine urbz, les deux explorations se sont concentrées respectivement sur ce qui a été dénommé le Fil de l’Arve ainsi que sur le secteur de l’Étoile. Que disent ces études présentées en conférence de presse vendredi? Elles tracent de grands principes, visant par exemple à pérenniser des lieux culturels comme Kugler, Vélodrome, le Galpon ou la Parfumerie, qui n’avaient pas nécessairement vocation à perdurer dans le temps lors de leur implantation. Ils identifient aussi des bâtiments pouvant faire l’objet d’un usage provisoire durant les travaux qui toucheront le secteur. Voilà pour le volet Fil de l’Arve. Quant à l’Étoile, l’étude conclut que l’équipement culturel multidisciplinaire de 6000 m2 prévu dans le socle d’une des deux tours de 175 mètres devra déborder et occuper les espaces alentour. La culture pointe ainsi pour la première fois son nez dans ce vaste projet.