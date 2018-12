La culture galope, d’Antigel à Johnny

Commencer l’année 2018 par une galopade? Pourquoi pas? Alors que nous cavalons dans le quartier de la gare pour recueillir les propos du dessinateur genevois Frederik Peeters et de l’écrivain Serge Lehman, auteurs de l’excellent roman graphique «L’homme gribouillé», d’autres amateurs d’émotions culturelles… chaussent leurs baskets en ce samedi 20 janvier. Leur but? Prendre part à la traditionnelle course à pied organisée dans le parc La Grange en prélude à la 8e édition du festival Antigel. Un échauffement avant d’attaquer trois semaines de concerts, de spectacles de danse et de soirées clubbing. Sans oublier les incontournables «Made in Antigel». Cette année, cap sur le Jardin botanique pour une ambiance de serres luxuriantes, les écoles de Lancy avec un focus sur l’architecture urbaine, le Fort l’Écluse dans un décor militaire et les carrières du Salève, entre gravillons et machines maousses.

Le même 20 janvier, Stephan Eicher se frotte à un brass band pétaradant, au Forum Meyrin. Impeccable dans un gilet noir, le chanteur bernois fait bon ménage avec les instruments du groupe Traktorkestar: tuba, trombone, saxo et soubassophone, plus batterie et percussions. Un joyeux capharnaüm plébiscité par un public enthousiaste (salle comble). La foule aussi, encore, pour Béatrice Dalle et Virginie Despentes, le 31 janvier à l’Alhambra. L’actrice et l’auteure françaises déclament des textes du cinéaste et poète italien Pier Paolo Pasolini. «Très intéressant», s’accorde à dire la majorité des gens, mi-figue mi-raisin entre moments de grâce et instants décalés.

Joyeux pessimisme

Autre ambiance à partir du 20 février au Casino-Théâtre, où Vincent Kucholl et Vincent Veillon présentent leur spectacle «Le fric», souvent joué à guichets fermés. Le joyeux pessimisme des deux humoristes fait merveille au cours d’une ribambelle de sketches live et de vidéos brocardant la toute-puissance de l’argent. Qu’en aurait pensé Joël Dicker? Le 1er mars, l’écrivain genevois publie «La disparition de Stephanie Mailer», son quatrième roman. Dans son épicerie favorite, au Boulevard du Pont d’Arve, il explique comment il a construit son récit. «Je ne fais pas de plan, mais je sais toujours où je veux arriver.»

Début mars également, tandis que la Suisse culturelle respire après le rejet de l’initiative No Billag, Françoise Courvoisier s’installe au Théâtre des Amis, laissé vacant par Raoul Pastor. Adepte du mot-valise «musiquethéâtre», l’ex-patronne du Poche vise des productions «légères sur le plan de la structure», qui mettent en avant textes, chansons, musiciens et comédiens. Au Forum Meyrin, dans le même temps, l’esprit de François Truffaut renaît vivifié à travers «Le dernier métro», porté sur scène par Dorian Rossel. Bien doté côté concerts avec entre autres Juliette, Eddy de Pretto et Magyd Cherfi, Voix de Fête ose la danse pour sa 20e édition, du 19 au 25 mars. À propos de bougies, l’OSR fête en 2018 ses cent ans. L’occasion pour son directeur artistique et musical, Jonathan Nott, d’évoquer dans ces colonnes les lignes de la saison à venir. «Il est primordial à mes yeux de prévoir des événements qui sortent de l’ordinaire», commente le maestro britannique. À la tête de l’Orchestre de chambre de Genève, Arie van Beek dirige pour sa part «Geek Bagatelle» au Victoria Hall le 25 mars, dans le cadre du festival Archipel. Particularité de cette pièce composée par Bernard Cavanna? Elle ose le télescopage entre la musique contemporaine et le smartphone, oui, le meilleur ami/ennemi de l’homme!

Concert encore, dans un tout autre registre: le 11 avril, Metallica, la légende du trash californien, débarque à Palexpo pour un concert monumental devant 22 000 personnes. «Satisfaction visuelle, déception musicale», note le critique de la «Tribune». Plus calme, mais pas moins événementielle, l’exposition phare de l’année commémorant les cent ans de la mort de Ferdinand Hodler débute au Musée Rath le 20 avril. Le peintre décédé au bout du lac se voit célébré en cent tableaux. Magnifique! Le Mamco, lui, expose dès le 27 avril le «Buste de mousquetaire» peint par Picasso en 1968 et acheté par 25 000 internautes. «Il y a une fierté légitime à posséder un Picasso», note Lionel Bovier, le directeur de l’institution.

«Don Giovanni» séduit

Papillonant entre les clubs des Acacias, le festival Électron a déjà fini de réveiller les noctambules quand la Fête de l’Espoir, relogée aux Vernets, célèbre le 12 mai sa 20e édition, annoncée comme la der des der. Le temps d’essuyer une larme, on file au MEG, qui présente dès le 18 mai sa nouvelle exposition «Afrique. Les religions de l’extase». Un parcours envoûtant qui réunit des centaines d’objets des collections genevoises. Début juin, porté par un extraordinaire Simon Keenlyside dans le rôle-titre «Don Giovanni» séduit à l’Opéra des Nations. La nouvelle Comédie saura-t-elle elle aussi susciter l’enthousiasme? Sans doute. En attendant, Natacha Koutchoumov et Denis Maillefer, les deux codirecteurs, présentent à la presse le chantier en cours le 12 juin, révélant aux Eaux-Vives leur affiche inaugurale. Belle affiche aussi que celle de la Fête de la musique qui, pour sa 27e édition du 22 au 24 juin, allège son dispositif afin de désengorger les Bastions. Fanfares, DJ, rap ou classique, la manifestation joue sur les contrastes.

Tiens, voici l’été, Paléo, les festivals, tout ça. Le ScreenX, système de projection en trois volets, est inauguré en première européenne dans le multiplexe de la Praille le 25 juillet. Et dès le 24 août, Marie-Thérèse Porchet, alias Joseph Gorgoni, investit la piste du Cirque Knie, dans un rôle de nounou pas comme les autres.

Désormais cornaqué par Claude Ratzé, la 42e Bâtie débute le 30 août et agite les neurones en septembre. Le rendez-vous de la rentrée genevoise inaugure l’ère du réseau et des alliances. Parmi les pièces à l’affiche, «Julie’s Party», à la Comédie, épate. Le 4 octobre, et à quelques mois de sa réouverture, le Grand Théâtre convoque la presse pour une visite qui permet de constater que la grande maison de la place Neuve a retrouvé tout son éclat.

Des éclats, de rire cette fois, il n’en manque pas dans la Revue qui démarre le 12 octobre au Casino-Théâtre. Nouveau: des décors virtuels et des séquences de micro-trottoir en vidéo. Bien rythmée, la satire genevoise mise en scène par Laurent Nicolet tient bon la rampe.

Du rythme, on en trouve aussi dans le dernier opus posthume de Johnny Hallyday, disponible dès le 19 octobre. «Jamais mort n’avait fait autant de bruit» titre votre journal préféré. La fin d’année se profile quand James Thierrée, le 6 novembre, reprend l’envoûtant «Raoul» dans La Cuisine, salle provisoire du Théâtre de Carouge. Conclusion en musique avec Le roi Angus. Au festival Face Z, le groupe pop genevois se produit en compagnie de 35 choristes. À votre bon chœur! (TDG)