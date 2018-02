La «Revue et non corrigée» affiche de nouvelles ambitions

«Finalement, ça a été un mal pour un bien!» Après avoir craint quelque temps de devoir renoncer à sa Revue et non corrigée suite à son éviction du P’tit Music’Hohl (voir Tribune du 4 avril et du 24 octobre 2017), Philippe Herdewyn se frotte les mains. Désormais installé au Théâtre des Vieux-Grenadiers, il a pu constater que non seulement son public l’avait suivi, mais que de nouveaux spectateurs venaient découvrir ce show satyrique et mordant coécrit avec Dominique Poupaert. «On a 50% de réservations supplémentaires», se félicite l’auteur et comédien genevois. «On est monté d’un cran dans l’ambition. La salle est plus grande, plus confortable, scéniquement et techniquement mieux adaptée. Si on trouve davantage de budget l’an prochain, la revue pourrait même s’offrir des danseuses…»

Rires et mauvaise foi

Bref, ça baigne pour ce spectacle pétaradant, passant pour la dixième année consécutive l’actualité à la moulinette du rire et de la mauvaise foi, entre politique genevoise et faits de société. Sur scène, on retrouve des habitués de la Revue et non corrigée, Herdewyn en tête, flanqué de l’inénarrable Pascal Ernst ainsi que des très charmantes Susana Placido et Nathalie Cecilia. Cette année, ce quatuor est rejoint par un cinquième comparse, Dominique Poupaert lui-même, à la fois auteur et acteur. L’année 2017 a-t-elle été inspirante pour les plumes de la Revue? «Il me semble qu’il y avait davantage de matière en 2016, on avait dû éliminer des sketchs. Là, ça n’a pas été le cas», constate Philippe Herdewyn.

Reste un cru des plus gouleyant, qui déploie sa férocité tous azimuts. Roi des communicants, Luc Barthassat se taille la part du lion au niveau des personnalités genevoises brocardées. Un «Facebook émissaire» qui joue les bons clients, au même titre que Pierre Maudet, Rémy Pagani, Éric Stauffer et Sandrine Salerno. «Il est beaucoup plus difficile de faire rire avec Dal Busco, Hodgers et Poggia…» En revanche, Barthassat suscite les vannes, lui qu’on retrouve dans un des sketchs les plus burlesques du spectacle, en compagnie de Dark Vador, de la reine d’Angleterre et du dictateur nord-coréen Kim Jong-un!

Parodie télévisée

«Comme d’habitude, on traite 50% de politique et 50% de sociétal», explique Herdewyn. Dans le premier domaine, les comédiens installés au Vieux-Grenadiers pointent la réforme de l’AVS au cours d’une fausse émission TV, Genève Ragot, inspirée par Genève à Chaud, un des musts de Léman Bleu. Le présentateur Pascal Décaillet se transforme en la circonstance en Pascal Décalé. Politique encore avec Éric Stauffer, qui vient prétendument demander des conseils pour son nouveau parti auprès des têtes pensantes de la Catalogne! Côté sociétal, le Concours Eurovision de la chanson et la compagnie Easy Jet en prennent notamment pour leur grade. Et Philippe Herdewyn n’oublie pas, comme il le fait chaque année, de s’inspirer de la série télévisée de M6 Scènes de ménages pour mettre en scène des couples improbables, en l’occurrence cette année Sandrine Salerno et Guillaume Barazzone, ainsi que Céline Amaudruz et Rémy Pagani. Étincelles garanties…

Riche d’une douzaine de sketchs, la Revue et non corrigée dure environ deux heures, entracte compris. Pour parfaire l’irrévérence, les comédiens poussent la chansonnette, parodiant des airs connus. Le rire du sergent, un vieux tube de Michel Sardou accompagne ainsi le retour de Pierre Maudet à Genève, après sa campagne pour le Conseil fédéral. De circonstance…

Revue et non corrigée, jusqu’au 10 mars, Théâtre des Vieux-Grenadiers, 92, rue de Carouge. Me, ve, sa 20 h 30 et sa 14 h 30. Rés: www.revueetnoncorrigée.ch 079 158 4003 (TDG)