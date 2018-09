La Croix-Rouge pionnière

«À Genève, il faut tout faire par écrit», fait remarquer Adriana Mumenthaler, la responsable du Centre d’intégration culturelle de la Croix-Rouge genevoise. «D’où le besoin de tant d’habitants de cette ville de se faire aider quand il s’agit de rédiger quelque chose. La population genevoise et la demande augmentant en proportion, la Ville et différentes associations ont mis sur pied elles aussi ce genre de service, mais la pionnière, c’est la Croix-Rouge.»

La permanence d’Adriana Mumenthaler se trouve au sous-sol du bâtiment de la salle communale de Plainpalais, au 50, rue de Carouge. «J’ai connu moi-même cet embarras qui vous saisit quand il s’agit de faire la moindre démarche par écrit. Je suis de langue maternelle espagnole», précise la responsable du Centre d’intégration culturelle. Plus d’une douzaine de bénévoles d’âges et de milieux professionnels variés, retraités ou non, se relaient pour aider gratuitement à écrire des lettres officielles, des condoléances, des cartes de vœux.

«Je me souviens d’une grand-mère qui voulait écrire à ses petits-enfants en français, c’était très touchant de l’aider. Les langues avec lesquelles il faut travailler sont nombreuses. Après les hispanophones, nous recevons maintenant des arabophones, des Africains de différentes provenances, des Afghans…» (TDG)