L’oncle Picsou fête ses 70 ans avec un beau pavé

Tout savoir sur Balthazar Picsou. Apparu pour la première fois en décembre 1947 dans Le Noël de Donald (Christmas on Bear Mountain en version originale), le canard multimilliardaire fête ces jours son 70e anniversaire. L’occasion pour l’éditeur Jacques Glénat, qui détient les droits francophones des BD estampillées Disney, de glisser sous le sapin un somptueux pavé en forme d’encyclopédie Picsou.

Version enrichie et augmentée du magazine Tout Picsou de A à Z, cet ouvrage collectif explore l’univers du vieux radin à travers vingt histoires dessinées à différentes époques. Aux commandes, plusieurs auteurs, principalement les Américains Carl Barks, le créateur du personnage, et Don Rosa, dont les pages les plus connues se réfèrent à la jeunesse du célèbre grippe-sou. En bonus, une galerie de portraits inédits de Picsou vu par des auteurs franco-belges connus comme Loisel, qui signe la couverture de ce beau livre, Keramidas, Lapone, Peyraud ou Supiot, tous fans de l’acariâtre canard, et plus généralement des personnages Disney. Un Suisse romand parmi ce panel de signatures: Cosey, auteur en 2016 de l’excellent album Une mystérieuse comédie, narrant la rencontre de Mickey avec Minnie.

Mais revenons à Picsou, ou plutôt à Scrooge McDuck, puisque c’est sous ce nom qu’il fait irruption dans la famille Donald Duck, il y a pile-poil 70 ans. Pour ce nouveau venu, comme le signale l’une des 70 entrées thématiques de cette compilation, Carl Barks s’inspire d’Ebenezer Scrooge, le personnage solitaire et atrabilaire du Cantique de Noël, une nouvelle de Charles Dickens publiée en 1843. Autre influence, celle de Citizen Kane, le film d’Orson Welles, un Kane cloîtré dans un somptueux château.

Conçu comme un personnage secondaire, le vieux ronchon au sou fétiche va connaître un succès fulgurant et se déployer au fil de milliers de pages. Certaines d’entre elles vont inspirer, au début des années 80, Spielberg et Lucas eux-mêmes pour les aventures d’Indiana Jones. Des scènes entières de leurs films trouvent leur origine dans certaines histoires de Picsou, notamment celle de l’idole d’or déclenchant des pièges. Chapeau bas.

«Balthazar Picsou», collectif, d’après Disney. Ed. Glénat, 424 p. (TDG)