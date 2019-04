L’art de réfléchir les défis du futur

Le détail n’a rien d’incongru, au contraire, il compte! Avoir un billet d’entrée qui permet de revenir une deuxième fois dans une exposition n’est pas habituel, tout comme il n’est pas fréquent d’en ressentir le besoin… Ligués par la nécessité d’une prise de conscience collective face aux enjeux climatiques et à l’avenir de la planète, le Musée d’art de Pully et le Musée cantonal de géologie ont imaginé «Futurs incertains», un chemin de réflexion sur lequel la science et l’art avancent conjointement, chacun avec leurs forces de conviction.

Pour les scientifiques, des géologues, entomologistes, climatologues, des biophysiciens, géographes ou encore philosophes et historiens des religions, la prise de parole est sans détour. Ils ne jugent pas, ne stigmatisent pas, mais énoncent les enjeux face caméra, avertissent des conséquences et pointent des faits du doigt dans l’urgence d’une réaction. «Cette façon de foncer dans le mur, consciemment, c’est propre à l’homme ça!» tranche l’entomologiste Michel Sartori. «Si on veut vivre, expose le philosophe Dominique Bourg, il faut qu’on décroisse nos flux matière et nos flux énergie […].

On ne va pas le faire sans tâtonner, sans qu’on ait des difficultés. Et ça c’est normal, ça angoisse. Moi ça m’angoisse aussi.» Convaincu que les scientifiques «doivent davantage monter au front», Gilles Borel, directeur du Musée cantonal de géologie et cocommissaire de l’exposition, fait aussi partie du cercle des interviewés. «Le monde de la science produit des données, pourquoi ne pas les exploiter pour devenir lui aussi, porteur d’un message? Sachant que les gens de science vivent avec leurs doutes et que c’est ce qui les fait avancer. Il faut absolument briser cet état général de sidération et en travaillant sur «Futurs incertains», j’ai pu me rendre compte que les artistes l’avaient dépassé. C’est ce qui est intéressant dans ce discours croisé.»

Factuel ou plus militant, démonstratif, cynique ou plus poétique, ce discours essaime et se vit dans les deux institutions sans forcément avoir un début et une fin. Même si le Musée de géologie qui l’accueille entre ses collections permanentes est une bonne entrée en matière que le Musée d’art de Pully prolonge en ouvrant des champs de réflexion davantage suggestifs, sensitifs ou divagateurs. «L’idée n’était pas d’illustrer un propos par un autre, note sa directrice, Delphine Rivier. Mais d’offrir plusieurs approches et d’avoir ces deux discours qui se croisent et s’entrechoquent.» La tension est palpable et l’art contemporain y trouve son compte, légitime, dans la nécessité de construire autre chose en se posant des questions.

Le sens d’abord

Il y a les «Metamorphisms» du Vaudois Julian Charrière, ces artefacts, amalgames de roches et de smartphones fondus que les archéologues du futur étudieront peut-être comme les marqueurs de notre temps. Il y a la poésie redoutablement subtile du Genevois Rudy Decelière, dont la déconstruction littérale d’un haut-parleur laisse filtrer le bruissement d’une rivière. Il y a aussi le cabinet de curiosités faussement encyclopédique mais véritablement cynique de l’Américain Mark Dion ou encore les monolithes du duo allemand Quadrature. Deux stèles, habillées de noir telle une funèbre prémonition, qui cartographient les issues de secours ou l’espoir de reprendre la vie sur une exoplanète ou une autre. «Il faudra encore un peu de temps pour que ce type d’œuvres arrivent en galerie, mais… et c’est déjà bien, concède l’un de ses membres, les expositions institutionnelles se multiplient. Il faut se souvenir que l’art vidéo a lui aussi pris du temps pour s’imposer.»

Choisies pour leur qualité expressive, les œuvres, installations, sculptures, vidéos, restent exigeantes, mais ce n’est que le juste reflet d’un enjeu qui l’est aussi! Parfois il faut chercher et accepter de prendre le temps, mais c’est sans risque: l’hermétisme pour l’hermétisme d’une certaine frange de la scène contemporaine n’y est pas. Ici les artistes sont tous en quête de sens dans une pluralité de points de vue qui fait écho à l’immensité du défi socio-économico-environnemental. Shirin Yousefi l’est même littéralement avec ses diffuseurs de l’odeur de la peur et de celle du vide.

Pour les créer, la Pulliérane s’est intéressée et inspirée du phénomène des dolines, ces érosions du sol qui peuvent parfois former des trous béants. «En tant qu’artiste, on ne peut qu’être impliqué dans ce débat responsable, à nous de montrer à quel point on est conscient de ces enjeux, d’autant que nous avons la distance nécessaire, cette liberté de ton et d’approche esthétique.» (TDG)