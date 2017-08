L’Urban Project pose ses valises à Yverdon-les-Bains pour la toute première fois

«Nous voulions faire rayonner les atouts yverdonnois, dont le skatepark qui est utilisé par quantité de jeunes de la région.» Ophélia Dysli-Jeanneret, cheffe du Service des sports à Yverdon-les-Bains, ne cache pas son enthousiasme, à quelques jours de l’Urban Project, qui prendra ses quartiers au parc des Rives du Lac. Le dimanche 20 août, pléthore d’activités sportives et culturelles à consonance urbaine seront présentées aux amateurs du genre. Dans le détail, l’Urban Project proposera un tournoi de basket, des ateliers de street art pour les enfants, de la slackline, un château gonflable, des concours de skateboard selon l’âge et le sexe des concurrents, et, enfin, du breakdance.

«On retrouve des sports de masse mais aussi d’élite, se réjouit Ophélia Dysli-Jeanneret. Et c’est justement la diversité et l’accessibilité de ces activités qui nous ont séduits dans le panel d’animations proposé par l’association en charge de la manifestation. Le but est véritablement de renforcer la cohésion sociale grâce au mouvement et, pourquoi pas, de connecter la jeunesse d’Yverdon avec les autorités en faisant un geste dans leur direction.»

Dans tous les cas, comme l’explique Urban Project sur son site Internet, c’est le plaisir qui est au centre de l’événement. Pour permettre au plus grand nombre de participants de venir s’amuser, la majorité des activités sont gratuites. Certaines inscriptions font toutefois exception, notamment pour les concours de skateboard et pour le basket. (TDG)