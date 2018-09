L’Université fait sa rentrée sur un thème épineux: «Faut-il vider les musées?»

Imaginez le British Museum amputé des frises du Parthénon. Berlin et son Neues Museum orphelins du buste de Nerfertiti. Le quai Branly vidé de ses œuvres d’art premier et toute trace matérielle de la culture non-occidentale gommée des vitrines muséales européennes et américaines. La perspective suscite forcément un léger un frisson.

Dans sa leçon d’ouverture, qui marque la rentrée universitaire, le professeur Marc-André Renold – titulaire de la chaire UNESCO en droit international de la protection des biens culturels depuis 2012 et directeur du Centre de droit de l’art à l’UNIGE – a pour mission d’éclairer l’épineuse question de la restitution des biens spoliés ou pillés aux nations qui ont été colonisées. Une conférence et un débat ne seront pas de trop pour permettre à l’auditoire de se forger une opinion. «Tous les pays qui ont un passé colonial doivent l’examiner», souligne Marc-André Renold, qui ajoute: «Y compris la Suisse, car elle a indirectement bénéficié de la colonisation.» Selon le spécialiste, une vingtaine d’œuvres d’art appartenant aujourd’hui au MAH (Musée d’art et d’histoire) ont été «prélevées» par Napoléon dans les musées allemands, où elles ont transité en provenance de leurs pays d’origine. Évidemment, la responsabilité helvétique est réduite si on la compare avec celle des nations colonialistes.

Une question de morale

Parmi celles-ci, la France, qui a effectué récemment son coming out. Le 28 novembre dernier, en visite à Ougadougou, Emmanuel Macron a affirmé sa volonté de voir réunies, «d’ici cinq ans», les conditions nécessaires à «des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine culturel africain en Afrique». Des mots qui ont soufflé sur le brûlot. «On ne peut pas refaire l’Histoire, constate Marc-André Renold. Nous nous devons donc d’adopter aujourd’hui un comportement moral.»

Il est en effet question ici de morale plus que de droit. La Convention UNESCO, qui protège les biens culturels, ne date que de 1970. La plupart des cas sujets à polémique sont donc bien antérieurs. En outre, certaines pièces ont été acquises légalement ou achetées avant d’être ramenées dans les musées européens. «Nous devons songer à rendre les objets emblématiques de chaque culture, puis pour le reste, pourquoi ne pas envisager une propriété partagée? Comme la garde partagée des enfants dans un divorce…» suggère le spécialiste du droit de l’art.

Qu'est-ce que la diplomatie culturelle?

Une position qui sera sûrement âprement débattue mardi soir. Car les opposants aux restitutions ont des arguments: les pièces exposées dans nos musées y sont à l’abri et en sécurité; elles appartiennent au patrimoine de l’humanité; les pays d’origine n’auraient ni les infrastructures, ni les moyens d’exposer ces œuvres d’art, pour ne citer que les raisons le plus souvent invoquées.

Autre paramètre en discussion: la diplomatie culturelle. Quelles sont ses limites? Peut-on impunément, comme l’a fait François Mitterrand en son temps, offrir un manuscrit ancien appartenant à la Bibliothèque nationale aux Coréens, afin de les inciter à commander des TGV à la France?

«Faut-il vider les musées? La restitution des biens culturels aux nations colonisées» par le Pr Marc-André Renold, mardi 18 sept., 18?h?30, Uni Dufour. www.unige.ch/public (TDG)