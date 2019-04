Joann Sfar: «J’aime quand c’est colossal!»

Mordant, Joann Sfar? Pas tant que ça, malgré une certaine propension à raconter des histoires de vampires ou de matou griffu. L’œil vif bien sûr, et un coup de patte reconnaissable dans tous ses livres. Pour le reste, un auteur affable, souriant sous ses dehors blouson de cuir noir et t-shirt rock’n’roll. D’où diable proviennent alors les aboiements qui retentissent dans les six salles d’exposition du Cartoonmuseum de Bâle? «C’est mon chien», lâche Sfar en préambule, tandis qu’une bondissante boule de poils déboule dans la bibliothèque où se déroule l’entretien.

L’auteur du «Chat du rabbin», à qui le musée rhénan consacre une vaste rétrospective, aime le mouvement. Et avec ce jeune berger blanc suisse dont il semble inséparable, le voilà servi. «Je ne supporte pas le calme. Quand je suis en train de dessiner, j’aime voir le chien courir dans la maison. Sinon il y a aussi six chats! Celui qui a inspiré «Le chat du rabbin» est mort l’an dernier. Mais j’ai hérité de ceux de mes enfants. Ma compagne (ndlr: l’actrice Louise Lacoste) est arrivée dans ma vie avec un chat. Ça fait beaucoup d’animaux. Je pourrais vivre avec moins, mais je ne pourrais pas vivre sans.» Comme il ne pourrait pas exister sans créer. Avec plus de 160 albums publiés à 47 ans, trois longs-métrages et une poignée de romans, Sfar apparaît plutôt du genre compulsif. Il ne le nie pas d’ailleurs…

Votre boulimie de création ne cache-t-elle pas une forme d’angoisse du vide?

Je suis malheureux quand je ne dessine pas. Dans ces moments-là, je suis insupportable avec mon entourage. J’ai la chance folle que cette manie du dessin ait pu devenir un métier. Si je n’étais pas publié, je dessinerais quand même. Je récuse toutefois l’idée que ce serait l’expression d’une angoisse. Au contraire, c’est plutôt une source de joie. Qu’est-ce que tu en penses, Louise? (ndlr: il se tourne vers sa compagne, qui assiste à l’interview. Celle-ci pouffe de rire et lui glisse: «Tu es plutôt d’un naturel angoissé, mon chéri.»). Bon, c’est vrai, je suis très angoissé, mais j’ai trouvé ma propre médecine. Je dis volontiers que ma religion, c’est le dessin. Il ne s’agit pas d’une phrase lâchée au hasard. Je ne suis pas plus juif que chrétien ou musulman, je suis dessinateur.

À vos débuts, on vous identifiait comme auteur BD. Puis les pistes se sont brouillées: cinéma, roman, peinture, chroniques radio, enseignement. Le dessin reste-t-il au centre de votre œuvre?

Ah oui! Je suis dessinateur de bande dessinée et c’est tout. Toutes les autres disciplines me permettent de faire des progrès dans ce domaine. Ce qui m’importe, c’est de raconter des histoires avec des images. Pour cela, mon langage naturel reste le dessin.

À raison de combien d’heures par jour?

J’ai des journées très calmes finalement, avec des horaires ressemblant à ceux d’un bureau. Je me lève vers 7 heures, je m’y mets. Il m’arrive de dessiner dans la cuisine, parfois plus inspirante que l’atelier qui reste le lieu du travail. Je cesse vers 19 h-20 h. En revanche, je ne fais vraiment rien d’autre. J’ai appris à dire non à toutes les sollicitations extérieures.

Vous arrive-t-il de dessiner encore par pur plaisir, sans volonté de publication?

Je fais souvent un dessin d’après nature avant de me mettre au boulot. Mais ce type de travail finit toujours par être édité. Pour moi, le dessin reste un outil de communication. S’il n’est pas vu par des gens, ça n’a aucun intérêt à mes yeux. Je ne suis pas un artiste pur.

Dans votre livre «Le complexe de Shéhérazade» (Éd. de l’Observatoire, 2018), vous évoquez votre rapport à la création. Sfar est-il d’abord et avant tout un feuilletoniste?

Je suis très attaché à cette notion. Ma famille, c’est Alexandre Dumas, Balzac, Frédéric Dard. Des romanciers qui ne passent pas leur temps à regarder la page d’avant mais qui réfléchissent à celle d’après, qui sont impossibles à étudier par un universitaire parce qu’il y a trop d’œuvres. J’aime quand c’est colossal.

Vous vous sentez à l’aise aussi bien dans la fiction que dans l’autobiographie. Qu’est-ce qui vous fait basculer de l’une à l’autre?

Il me semble que quand vous abordez des passages très intimes de votre vie, il faut aller du côté de la fiction! Dans l’autobiographie, finalement, on ne confie pas tout. Cela dit, l’écriture reste exactement la même. Je vais m’attacher à un élément qui me semble crédible et ne plus le lâcher. Après, fiction ou autobiographie, cela n’a pas d’importance à mes yeux. L’idée qu’un récit soit vrai ne le dédouane pas du fait qu’il doit aussi se montrer passionnant. Je ne crois pas à la sincérité de l’auteur. Je pense qu’il faut du métier pour raconter des histoires.

En dessin, on reconnaît immédiatement votre style. Diriez-vous que vous imposez pareillement votre empreinte en littérature?

Ce que je sais, c’est que mes BD sont sans doute plus tendres et familiales que mes romans. Dans ces derniers, il y a plus volontiers du sexe, de la violence ou de la provocation. Peut-être parce que je suis encore un romancier adolescent. J’ai publié cinq ou six romans, je suis encore en train de faire le sale gosse, il faut probablement que je grandisse un peu. Si j’avais pu prendre des pseudonymes, je l’aurais fait. Mais mes différents éditeurs ont refusé.

Votre univers peuplé de fantômes et d’esprits trouve-t-il son origine dans la perte de votre mère, disparue alors que vous n’aviez que 4 ans?

Bien sûr. Pour moi, la vraie horreur, c’est un monde où les morts ne parlent pas. Les récits permettent de faire s’exprimer les absents, tous ceux qui nous manquent. J’ai reçu une éducation religieuse assez monolithique, et tout mon travail a consisté à dédramatiser et à rendre joyeux le sacré. Les figures de littérature populaire comme les monstres, les vampires ou les loups-garous, j’en ai fait des petites divinités, des jouets avec lesquels j’avais le droit de m’amuser.

Outre vos planches originales et aquarelles, le Cartoonmuseum présente des toiles récentes inspirées par l’univers de Pierre Bonnard. La peinture, le jardin secret de Sfar?

Morphologie, perspective, éclairage… j’ai reçu une formation artistique très classique dans une école municipale à Nice, puis aux Beaux-Arts à Paris. J’étais dans l’atelier de Pierre Carron, un élève de Balthus. Il y a quatre ou cinq ans, j’ai passé quelques mois à réaliser différentes toiles pour voir où j’en étais. Je ne prends pas cela particulièrement au sérieux, mais ça fait partie de la grammaire du dessin. Formellement, cet exercice m’a fait du bien. Il m’a permis ensuite de m’attaquer à ma bande dessinée sur Dalí, «Fin de la parenthèse».

L’exposition bâloise monte aussi quelques extraits de vos longs-métrages. Où en êtes-vous côté cinéma?

Réalisé en 2D d’après la série du même nom, le dessin animé «Petit vampire» devrait sortir le 18 décembre prochain. Sinon j’ai d’autres projets de cinéma en stand-by, à l’image du film live autour du «Chat du rabbin». Christian Clavier a dit oui, Omar Sy aussi, mais pour l’instant je n’ai pas terminé le scénario.

«Joann Sfar. Sans début ni fin». Jusqu’au 11 août, Cartoonmuseum Basel, St. Alban-Vorstadt 28. Du mardi au dimanche 11 h - 17 h (TDG)