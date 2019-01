Jérémie Renier, médecin malgré lui

L’un des comédiens les plus surprenants de sa génération. Depuis «La promesse» des Dardenne (1996), on voit mal comment le cinéma francophone pourrait se passer de lui. Après «L’amant double» d’Ozon, dans lequel il tenait un double rôle de jumeau en 2017, il a revêtu un habit de médecin pour devenir interne le temps d’une fiction solide et plaisante signée David Roux, «L’ordre des médecins». Loin d’«Urgences» ou de «Grey’s Anatomy», heureusement, le film le plonge face à un cas de conscience douloureux. Lorsque sa mère est hospitalisée dans une unité voisine, l’intime se met en effet à envahir la sphère professionnelle. «Ma crainte, c’était d’être crédible, assure Jérémie Renier, qu’on a rencontré l’été dernier à Locarno, où le film était présenté. «J’avais peur que le personnage soit trop dur et qu’on n’y croie pas. Il faut que le spectateur puisse penser que je suis capable de diriger une unité médicale.» Dans le film, Simon, 37 ans, est à la tête d’une petite équipe. «J’ai pu avoir accès à un service de pneumologie durant plusieurs jours. Ce qui m’a fait comprendre deux choses. D’abord qu’il faut pouvoir saisir ce dialecte incompréhensible que les médecins ont entre eux. Et ensuite que le poids quotidien du travail est vraiment éprouvant psychologiquement. Ils sont sans arrêt confrontés à des choses dures. Sans parler des soucis d’horaire, des heures supplémentaires. Je crois qu’on ne peut pas se rendre compte tant qu’on ne l’a pas expérimenté de l’intérieur.»

Des mois de préparation

Ce sérieux dans la préparation, Jérémie Renier l’a toujours eu. On tente par exemple la comparaison avec «Cloclo», dans lequel il incarnait Claude François avec un mimétisme parfois troublant. «Le rôle n’a rien à voir avec celui que je tiens dans «L’ordre des médecins». Pour «Cloclo», il y avait cinq mois de préparation. Il fallait que je digère tous les gestes qu’il avait sur scène. C’est pareil pour chaque rôle. Pour «Le fils» des frères Dardenne, j’ai fait de la soudure durant deux mois alors que je n’apparais que quelques secondes. J’essaie d’appliquer cela à chaque rôle.» Ce qui ne l’empêche pas de choisir ses rôles en fonction des metteurs en scène. «Avec le temps, je me rends compte que ce sont ces rencontres qui comptent le plus. J’appelle cela une traversée, le plaisir d’être avec quelqu’un. J’ai toujours l’impression de ne pas être à la hauteur des attentes. Au cinéma, du fait que les films disparaissent aussi vite qu’ils sont apparus, il y a une petite frustration. Dans «L’ordre des médecins», ce qui m’a touché, c’est le rapport que Simon entretient avec sa mère. Je me suis demandé comment je réagirais si ma mère était malade. Et puis c’est si rare de voir des films où les familles ne sont pas détruites.» Pour aider au conditionnement, «L’ordre des médecins» a été tourné dans un vrai hôpital. Dans une aile désaffectée réaménagée en studio. «David Roux, le réalisateur, était aussi familier avec le thème, puisque son frère est pneumologue. Mais j’avais un peu peur pour David. C’était son premier film et je me suis dit qu’il allait se faire bouffer par son équipe et ses producteurs. Ce n’est jamais arrivé. Le film s’est monté très vite, mais nous n’avons jamais ressenti de pression.» Mêmes impressions avec la comédienne Marthe Keller, à qui Jérémie Renier n’avait jamais donné la réplique. «Je ne l’avais même jamais croisée. Quelle rencontre sublime! L’une des plus belles de ma carrière. Elle a une classe naturelle, n’essaie jamais d’imposer son aura d’actrice internationale. On s’appelle encore très souvent.» Aujourd’hui, Jérémie Renier prépare un film avec son frère, Yannick Renier. Leur précédente coréalisation, «Carnivores» (2018), n’est jamais sortie en Suisse. Et après «L’ordre des médecins», on reverra Jérémie Renier dans le prochain Bertrand Blier, «Convoi exceptionnel». (TDG)