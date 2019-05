Jean Van Hamme: «J’ai divorcé de mes personnages»

Son père lui prédisait un brillant avenir d’ingénieur commercial. Lui-même s’imaginait romancier. Jean Van Hamme s’essaiera aux deux. Directeur chez Philips, il en démissionnera en 1976 pour se consacrer à l’écriture, lançant une série de bouquins à la SAS autour d’un héros nommé… Largo Winch. Succès très relatif, malgré d’évidentes qualités de narration. C’est avec la bande dessinée que la carrière de ce Bruxellois décolle. Décisive, la rencontre avec Grzegorz Rosinski va aboutir à la création de «Thorgal». Plus tard, il y aura «XIII», puis «Largo Winch», transposé avec succès en BD. Et tant d’autres, des one-shots mémorables («Histoire sans héros», «Le grand pouvoir du Chninkel», «Kivu») au scénario de «Diva» pour Beineix, en passant par les séries «Les maîtres de l’orge», «Wayne Shelton» et «Lady S». Sans oublier la reprise de «Blake et Mortimer». Entré dans «Le Petit Larousse» en 2013, Van Hamme a signé les histoires des plus grands succès de la BD franco-belge de ces trente dernières années. À 80 ans, l’homme aux bientôt 44 millions d’albums vendus a désormais pris de la distance avec la plupart de ses créations. Pour autant, l’imaginaire de ce grand voyageur reste vif. «Ce n’est pas le besoin d’écrire qui me pousse, mais le désir de raconter une histoire. J’aime créer des personnages, leur inventer un passé, façonner leurs caractères», explique-t-il dans les coulisses du Salon du livre.

Pourquoi avez-vous renoncé à vos best-sellers?

Pour différentes raisons. Lorsque vous devez imaginer chaque année un «Thorgal», un «XIII» et un «Largo Winch», cela devient un peu routinier quelque part. Le côté régulier et obligatoire induit un risque de lassitude. Je suis content d’avoir stoppé ces séries en plein succès. C’est quand même mieux que d’arrêter parce que l’on ne veut plus de vous.

Existe-t-il un moment inévitable où toute série s’essouffle? Vous avez éprouvé ce sentiment?

«XIII» était une saga. Elle devait comporter une fin. Je suis arrivé à ma conclusion. Yves Sente, qui a repris le flambeau, a rebondi dans une autre direction. «Thorgal», qui vit dans une espèce de VIe siècle hypothétique, ne peut pas se déplacer facilement. Au bout d’un certain temps, j’en ai eu assez de ce personnage. En ce qui concerne «Largo Winch», un désaccord avec le dessinateur Philippe Francq fait que j’ai préféré arrêter. Il y a bien des gens qui divorcent. Moi, j’ai divorcé de mes personnages parce qu’ils commençaient à m’ennuyer. Je tournais en rond.

Vous suivez ce que font vos successeurs?

On m’envoie un exemplaire des nouveaux albums. Dans «Thorgal», je suis complètement perdu. Je ne m’y reconnais pas. 25 000 personnages s’entrechoquent, c’est complètement fouillis. Manifestement, les nouveaux auteurs n’ont pas capté l’esprit de «Thorgal». Dans le cas de «XIII», je trouve que le cycle du Mayflower (ndlr: entamé par Yves Sente en 2011) commence à tirer en longueur. Quant à «Largo Winch», je n’ai pas compris grand-chose à la nouvelle histoire. Le dessinateur a incité le scénariste à revenir au vrai métier de Largo Winch, la gestion de l’argent. Résultat plombant.

Vous conservez un droit de regard sur vos anciennes séries?

J’ai conservé ce qu’on appelle le droit moral. Vous pouvez l’exercer – et je l’ai fait une fois – si vous pensez que l’on déforme complètement la nature de votre personnage. En l’occurrence, Yves Sente m’avait aimablement soumis un scénario de «XIII». À la lecture de celui-ci, j’ai constaté qu’il avait l’intention de faire couper une des mains de Jones (ndlr: une des héroïnes de la série) par un malfrat. Or, ce personnage pilote des avions. Je lui ai fait remarquer que si on lui tranchait une de ses mains, elle ne pourrait plus jamais piloter. Il m’a expliqué qu’il voulait un moment d’émotion. D’accord, mais pas comme ça! Je suis intervenu en lui disant: «Tu lui casses les doigts, mais tu ne lui coupes pas la main!»

Si vous avez tourné le dos à plusieurs héros fameux, il en est deux auxquels vous n’avez pas renoncé: Blake et Mortimer…

Je m’amuse comme un petit fou quand j’écris que Mortimer assomme le méchant avec une pantoufle de 45 grammes. C’est complètement idiot et je le sais, mais cela fait partie du jeu. Mon dernier «Blake et Mortimer» est écrit. Il aura pour titre «Le dernier Espadon». Parution attendue en 2020.

On murmure que nos deux héros vont s’opposer pour des raisons politiques…

Ils ne s’opposent pas, mais je remets certaines choses à leur place. En fait, ils exercent tous les deux un sale métier. Blake opère dans le contre-espionnage. Ici, pour la première fois, il a honte de ce qu’il fait. Un de ses informateurs en Irlande, un agent double, est mort à son service. Ce type était père de famille. Blake se rend compte que son job n’est pas aussi glorieux que ce qu’il pensait. Finalement assez loin de James Bond. Quant à Mortimer, il a créé l’Espadon… une machine de guerre qui ravage tout.

En reprenant «Blake et Mortimer», vous avez concrétisé un rêve de gosse?

Tout à fait. J’ai découvert cette série avec «Le secret de l’Espadon», la toute première histoire de Blake et Mortimer, en cours de parution dans les premiers numéros du journal «Tintin». J’avais 6 ans et demi. J’ai trouvé cela d’une modernité incroyable. Jusque-là, je n’avais lu que des trucs insignifiants. Pour moi, ce fut la révélation de la bande dessinée. Quand, près de cinquante ans plus tard, on m’a proposé d’en écrire un scénario, je n’ai pas hésité. Comme une boutade, j’ai dit à mon éditeur que je serais même prêt à le faire gratuitement!

Comment avez-vous mis à profit le temps libre dégagé par l’abandon de vos grandes sagas?

Précédemment, les trois quarts de mon temps étaient dévolus aux séries que je menais, le dernier quart étant réservé à un projet extérieur, comme «Blake et Mortimer», ou à un one-shot. Désormais, je lis davantage tout en continuant à voyager. Et j’ai mené à bien l’écriture d’une pièce de théâtre à la Agatha Christie. Tout le monde coupable potentiel, unité de lieu, unité de personnages. Personne n’en a voulu!

Cet accueil plutôt froid pour votre nouvelle activité littéraire vous a-t-il surpris?

Pas vraiment. On croit toujours que la notoriété dans un domaine entraîne un accueil favorable ailleurs. Ce n’est pas du tout le cas. Greg et Charlier, d’autres scénaristes de bande dessinée connus, ont cru en leur temps que leur célébrité suffirait à faire vendre les livres qu’ils avaient écrits. Cela n’a pas fonctionné. Le public n’est pas le même entre le roman et la BD. Le théâtre, c’est pareil. Ce qui m’ennuie, c’est qu’on ne me dit pas pourquoi on me refuse. Un directeur de théâtre m’a glissé qu’on parlait un peu trop de sexe dans ma pièce. C’est une explication, même si elle ne me convainc pas. J’imagine aussi que certains sont réticents à miser sur un type de 80 ans. Notez bien que cela ne m’a pas empêché de dormir.

L’écriture théâtrale, c’est très différent d’un scénario de BD?

Non. J’ai une écriture assez visuelle, donc je cerne bien les personnages. Il existe quelques petites différences. Au théâtre, un personnage qui parle ne peut pas s’exprimer exactement comme dans un dialogue qui serait lu. Mais ce sont des nuances. En bande dessinée, je suis un auteur classique. En théâtre, c’est pareil. Le genre que je préfère, ce sont les bonnes vieilles pièces avec une intrigue et un suivi. J’ai envie d’une véritable histoire quand je vais au théâtre. Pas d’assister aux états d’âme de gens qui font part de leur mal de vivre. (TDG)