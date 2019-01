Jean Revillard, ou l’art des images fortes et décalées

Bertrand Piccard: «Un engagement total»

«Ses photos étaient absolument fantastiques. Je suis hypertriste. Toute mon équipe est en larmes.» Avec la disparition de Jean Revillard, Bertrand Piccard a perdu bien davantage que l’homme qui avait documenté le périple de Solar Impulse. «On a passé cinq ans ensemble, de 2011 à 2016. Jean a couvert toutes nos expéditions. Depuis la fin de notre tour du monde, on continuait de se voir. Il y a quelques semaines, il était là au moment où ma femme a sorti le livre qu’elle avait écrit sur Solar Impulse pour les enfants. Je crois que toutes les photos de cet ouvrage, à une exception près, sont de lui.



Notre premier contact s’était déroulé au Salon du livre, à Genève. J’avais été très touché par ses images des cabanes que les migrants construisaient autour de la forêt, à Calais. Une manière pour lui d’attirer l’attention sur l’extrême pauvreté et la détresse de ces gens. On a sympathisé tout de suite.



Ce qui était merveilleux avec lui, c’était l’engagement total qu’il mettait dans chaque photo. Quelle que soit la difficulté, il s’arrangeait pour parvenir à ses fins. Pour une image, il pouvait travailler toute une semaine, jour et nuit, à effectuer des repérages en avion, en bateau, en voiture ou en hélicoptère. Ensuite, il arrivait avec un grand sourire et nous disait: regardez, je crois que vous serez contents.



Je me rappelle quand il a pris la photo où je me trouve en vol au-dessus du Golden Gate, à San Francisco. Précédemment, il avait pris des repères au sol durant plusieurs jours sous formes de points GPS. J’ai suivi le circuit exact qu’il avait projeté. Lui, il m’accompagnait dans un hélicoptère, afin de trouver l’angle exact qu’il imaginait. Pareil pour la photo avec la statue de la Liberté, à New York. Il était allé rencontrer les personnes responsables des projecteurs qui illuminent le monument. Ils avaient des Zodiac sur la Hudson River. Pour disposer de plusieurs angles de vue, Jean avait loué des projecteurs de DCA pour éclairer l’avion piloté par André Borschberg. C’était incroyable. Rien ne lui faisait peur.



Parmi mes photos préférées, celles qui m’ont fait le plus vibré, il y a ces deux-là, bien sûr, ainsi que celles prises quand je volais au-dessus du Cervin, et lorsque André a survolé les pyramides du Caire. Le côté sécurité que les ingénieurs imposaient entrait souvent en contradiction avec ce que Jean demandait. Forcément, j’étais toujours de son côté.» PH.M.