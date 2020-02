«Jacques Tati devine le clown en nous»

Nièce par alliance de Jacques Tati, Macha Makeïeff pose en héritière spirituelle, créatrice elle aussi décalée qui inventa les Deschiens avec son compagnon Jérôme Deschamps, cultive l’esprit de troupe anticonformiste et défriche hors des sentiers battus. Basée à Marseille désormais, l’agitatrice persuasive, l’amoureuse des récits immobiles, la passionnée des épaves ordinaires, est encore devenue légataire universelle de l’œuvre en 2001. L’héritage risquait alors d’être dispersé aux quatre vents par une fiduciaire suisse. «Un puzzle infernal suite aux dettes et rachats par petits pourcentages sur des films à la pellicule explosée!» Alors qu’un coffret en cinq volumes recense photos de tournage, scénarios et autres archives rares, cette artiste totale, autant dramaturge que costumière, remet en scène son burlesque aïeul.

Qu’apprend Tati aujourd’hui?

Tati pointe la modernité comme un vaste terrain de jeu et l’éternelle maladresse de l’espèce humaine. Ce sentiment d’inadaptation qui, lui, reste immuable face à n’importe quelle espèce de modernité. Il le vivait dans son corps, observait beaucoup parce qu’il ne comprenait pas tout. Il partageait au sens noble du terme, la «géniale idiotie», une manière propre aux grands de suggérer qu’ils n’ont pas le mode d’emploi.

Les Deschiens ont-ils hérité decettegaucherie?

Oh, et même au-delà. Bien sûr, avec Jérôme Deschamps, nous étions hantés par les gens sur le bord du chemin, qui n’arrivent pas à s’exprimer par un discours, dont le corps est un aveu silencieux, hors de la marche du monde. Mais avant même de rencontrer Tati, enfant déjà, dans mon milieu russe blanc, ça me bouleversait. Et j’ai retrouvé cette force poétique dans ses films, qui m’habite encore.

De quoi parliez-vous avec lui?

Pas tellement du fond qui, disait-il, relève de l’histoire intime. Lui aimait discuter sur la forme, la manière de déplacer une chaise, un corps, d’une jambe sur l’autre. Et il exigeait tant dans l’écriture avec le sens ultime de la scène. Car venu du music-hall, il voyait le monde comme un plateau, qu’il s’agisse d’un placard ou d’un aéroport. Il nous a aussi appris le rythme, pourquoi un rire fuse dans la salle ou pas, à quelques secondes près. La grande leçon que m’a donnée Tati, c’est de jauger la place de l’imaginaire. Il m’a appris à faire un théâtre qui ne dit pas tout et laisse la place à l’invention.

Cela expliquerait-il son caractère indémodable?

Sans doute. Universelle, son écriture rigoureuse comme un chiffre d’or de la durée des choses touche à l’intemporalité. Dans chaque plan se solidifie un équilibre formel par le mélange des couleurs, la plastique des formes. Il ne faut pas oublier que Tati était fils d’encadreur, et en aidant ses parents à l’atelier, il a pu mesurer l’importance du cadrage pour un peintre. S’exprimant dans un espace contenu, il ne laisse rien au hasard.

Comment votre rapport à l’œuvre a-t-il évolué?

J’avais eu une période de rejet pour du cinéma que je trouvais daté, de grand-papa, noir et blanc. Moi, j’étais alors entichée d’art abstrait, de Jackson Pollock. Puis redécouvrant le burlesque de Buster Keaton, je suis revenue à Tati. Et là, «Mon oncle» m’a éblouie dans sa palette visionnaire sur l’architecture, l’espace moderne, le style plastique. Puis le burlesque m’a enfin cueillie, tout ce dont ado je manquais! La nouvelle génération a changé… Lors d’un hommage à Cannes il y a quelques années, plein de jeunes croyaient que «Playtime» (1967) venait de sortir!

D’où vient sa légèreté?

Au-delà d’un propos grave qui mue en burlesque, subsiste toujours une forme d’espérance. Le héros n’arrive pas à gérer sa famille, son job, pas même à traverser la route ou à ouvrir une porte. Mais… tout à coup, il voit une friche et un marchand de beignets. Or tout le monde adore manger des fritures trop grasses, ça excuse l’échec de la modernité! Du chaos renaît l’humanité. Le monde est un jeu et Tati devine le clown en nous.

D’ailleurs, irréductible bricoleur, quand il voit «Les dents de la mer», il s’empresse de rajouter desmâchoires de requin dans «Monsieur Hulot»!

Pour lui, le cinéma était un spectacle en mutation permanente comme une représentation théâtrale. Son rêve, c’était de pouvoir toujours revenir à la bobine avec scotch et ciseaux pour rajouter un détail. Il avait d’ailleurs aussi tourné en couleur et en noir blanc. Chaque film est l’occasion d’explorer la technologie, du son panoramique à la vidéo à hauteur d’homme.

Comment vivait-il son destin artistique entre la gloire et l’échec?

Il a tout connu, c’est certain. Mais jusqu’à la fin de sa vie, il aidait de vieux clowns de music-hall qui n’avaient, justement, pas su s’adapter aux révolutions artistiques. Ces gens fragilisés qui avaient été jetés des cinémas quand les petites attractions aux entractes ont disparu… il restait fidèle à ses copains. Mais par son côté aristo russe blanc, tout ce qui était argent et autres contingences matérielles lui semblait secondaire. Ça lui a joué des tours terribles.

En concevait-il de l’amertume?

Oui, un peu, surtout parce qu’il aurait aimé tourner des scénarios bouclés, comme «Confusion». Un artiste empêché vit une souffrance inouïe, encore ulcérée par le fait de voir circuler des copies tronquées, esquintées. Lui qui était si méticuleux… Puis à la fin de sa vie, ses rêves ont repris le dessus. Tati nous emmenait dans son bureau, sortait ses grands cahiers avec les photos de films, les maquettes. Et c’est ça que nous avons voulu transmettre, par la restauration des films jusqu’à la réédition de la Renault 4L de «Trafic» (1971) ou la «tatification» d’un quartier parisien. Ed. Taschen, coffret 5 volumes,