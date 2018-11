Jacob Berger livre sa vision du terrorisme

En février dernier, nous étions allés faire un tour sur le tournage de «Dévoilées». Dans un coin d’Uni Mail, Jacob Berger avait réuni Marthe Keller, Julie Gayet et Lola Creton pour camper ces trois générations de femmes empêtrées dans le terrorisme, entre les années 70 et notre époque. Le film conte le destin d’une étudiante convertie à l’islam, faisant écho avec le crash d’un avion de ligne en 1970. Aujourd’hui, «Dévoilées» sort du labo. Après une première très applaudie au récent GIFF, le téléfilm sera diffusé le mercredi 28 sur la RTS. On a retrouvé Jacob Berger pour l’évoquer.

Le film repose énormément sur ses trois actrices. Comment sont-elles venues sur le projet?

Lola Creton, je l’ai trouvée en casting. Je l’avais vue dans deux ou trois films, mais là, je peux vous dire qu’elle a carbonisé la concurrence. Pour le rôle d’Isabelle, la grand-mère, je voulais à tout prix éviter une comédienne qui fasse mémère. J’ai hésité entre deux actrices, dont Marthe Keller. Ce qui m’a finalement convaincu chez elle, c’est de voir à quel point elle est iconoclaste et drôle. Et puis Julie Gayet, je l’ai connue à travers Marthe. Son visage me rappelle celui des actrices du Hollywood des années 40. Comment avez-vous structuré l’espace du film, qui se déroule essentiellement à Genève? La distance s’incarne dans les voyages en train. C’est en rentrant à Genève, dans le train, qu’Isabelle surprend sa petite-fille avec le voile, et c’est de là que tout démarre. Le train devient le vecteur de la filature. Dans ma fiction, Genève est aussi la ville où les islamistes se réunissent et préparent leurs actions. Mais pour moi, le fait de tout concentrer à Genève correspond aussi à une logique productionnelle.

Quelles sont les différences entre un tournage pour la télévision ou le cinéma?

À la télévision, les choses se décident plus vite. Une semaine après notre rendez-vous à la RTS, ils nous ont fait savoir qu’ils étaient intéressés. Ensuite, l’écriture, la préparation du tournage et le tournage se succèdent sans attente. La différence entre télé et cinéma, c’est le temps de tournage. De 20 à 25 jours pour un téléfilm, entre 30 et 40 pour un film de cinéma.

En quoi ces allers-retours entre deux époques, la nôtre et les années 70, étaient-ils nécessaires?

Lorsque je faisais ma chronique au JT, je m’étais amusé à comparer les djihadistes à ceux qui ont combattu le franquisme dans les années 70. Ce type de comparaisons, c’est un tabou politique. Cela m’a donné envie de mettre ces époques en rapport sans tomber dans la caricature.

Et pourquoi décrire un terrorisme au féminin?

C’est le choix de Noémie Kocher, la scénariste. Cela débouche sur un paradoxe: les femmes donnent la vie mais ici, elles prennent aussi la mort. Il y a d’ailleurs des cas célèbres, comme celui de Leïla Khaled (ndlr: militante palestinienne et première femme à avoir détourné un avion). La figure de la femme terroriste m’a toujours fasciné.

Dans votre film, le terrorisme est aussi affaire de filiation.

C’est parfois un héritage inconscient, oui.

L’attente pour un téléfilm est-elle aussi forte que pour un film de cinéma?

Disons qu’on a envie de rassembler. Que le film trouve son public, quel que soit le média.

Travaillez-vous sur un autre projet?

Oui, je prépare une série, «Cellule de crise», qui traite du pouvoir politique dans l’humanitaire. C’est un projet ambitieux, qui pourrait être la première grande série de la SSR.

«Dévoilées» RTS Un, mercredi 28 novembre, 20 h 10. (TDG)