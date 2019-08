Hyperactif, Philippe Gray passe de «Quartier des Banques» à Tchekhov

La plupart des comédiens caressent le désir de passer derrière la caméra. Pour certains, ce rêve se réalise. C’est le cas de Philippe Gray, qui vient de cosigner un court-métrage avec sa compagne, Candice Mechaly. Le film s’appelle «Kasumi», il a été tourné près de Verbier et tous deux y tiennent d’ailleurs le rôle d’un couple visiblement en train de se désagréger. «Ce titre signifie «Après le brouillard», nous raconte l’intéressé à la terrasse d’un café. «Il mise énormément sur l’émotion, nous avons voulu mettre en exergue la limite entre haine et amour.»

Né à Ambilly, tout près de la frontière franco-genevoise, Philippe Gray y a vécu jusqu’à ses 18 ans avant de s’installer à Paris pour y étudier. Ses premiers pas au théâtre, il les fait vers l’âge de 13-14 ans. «Je voulais déjà être comédien, mais mes parents n’étaient pas rassurés. J’ai donc passé un diplôme de commerce à Nancy. Tout en gardant toujours un pied dans le cinéma et le théâtre. J’ai ensuite travaillé un an dans une boîte de production à LA. Puis j’ai suivi le Cours Florent, dont je suis sorti en 2015. Depuis, je joue et tourne souvent.»

Gray vient notamment de tenir un rôle dans «Quartier des Banques 2». On l’avait également vu dans «Les gardiennes» de Xavier Beauvois. Ainsi que dans différentes pubs. Plus récemment, la cinéaste Dominique de Rivaz l’a mis en scène dans un film, «Les derniers jours» d’après Tchekhov. «Le film a été tourné à l’ECAL. C’est même à travers ce tournage que j’ai rencontré mon équipe pour «Kasumi». En tant que comédien, on n’imagine même pas la masse de travail nécessaire en amont et en aval.»

Philippe Gray donne l’impression d’être un hyperactif. «Je suis angoissé à l’idée de ne rien faire. J’ai besoin de rencontrer des gens, d’apprendre, de voyager. En ce moment, ma grande ambition, c’est de partir à Los Angeles. De m’y installer et de connaître diverses expériences dans le jeu et le cinéma. Mais dans l’intervalle, j’attends des réponses pour des castings en France. Et je commence à envoyer «Kasumi» dans tous les festivals. En somme, je me bats chaque jour pour vivre de ma passion.»