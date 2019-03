Hoshi peine à défendre sa pop

À l’instar de la chanteuse Angèle il y a quelques années, avant son succès populaire colossal, Hoshi se trouve dans cette phase spéciale du cursus de musicien pop où, tout en ayant su prouver son talent à la toile entière, l’artiste ne s’est pas encore imposée comme une vraie «star» de la musique francophone. Contrairement à Angèle, Hoshi (étoile en japonais) n’a pas encore pu profiter d’une couverture médiatique importante, qui pourrait accélérer son gain de notoriété.

Car c’est bien d’une artiste éminemment pop qu’il s’agit ce samedi soir dans la salle communale de Plainpalais. À 22 ans seulement, la chanteuse possède un répertoire de chansons exclusivement radiophile: des formats très courts, très rythmés, qui cherchent à faire danser avec cette petite touche électro que semble avoir adoptée la totalité du paysage pop français depuis quelque temps.

Un son qui se perd dans les voûtes

Pourtant ce soir, pour sa première venue en Suisse, Hoshi paraît peiner dans un premier temps à établir une connexion avec un public pourtant présent en très grand nombre. La faute à une scénographie quasi absente et un son plutôt faible, qui se perd la plupart du temps dans les voûtes de cette salle à l’acoustique discutable?

On ne peut que regretter ces deux derniers éléments car Hoshi, elle, possède incontestablement un véritable talent de chanteuse et un organe vocal impressionnant; un vibrato toujours présent, qui soutient une voix rauque.

Regrettables également sont les choix d’arrangements des musiciens, qui contrairement au premier album récemment sorti de l’artiste, qui jouissait d’une production fignolée, semblent ternes et conventionnels. Au bout d’un certain nombre de chansons, Hoshi s’attaque à ses morceaux les plus connus, comme «Poupée russe» ou «Femme à la mer». Cette fois, la réaction de l’audience ne se fait attendre. Et le public, finalement conquis, de reprendre en chœur les refrains en dansant. Pour son rappel, la chanteuse reprend son plus grand tube, «La marinière», sur une scène qui se strie de blanc et noir.

Comme l’a si bien dit l’artiste pour son premier morceau: «Il suffit d’y croire». (TDG)