Gli Angeli poursuit son vol ambitieux

Tous les artistes en conviennent, le succès et la reconnaissance s’atteignent très souvent au prix d’un long travail, presque toujours invisible; mais il y a encore plus exigeant et dispendieux: consolider année après année sa position.

Cette quête d’excellence porte depuis plusieurs saisons de beaux fruits au sein de l’ensemble genevois Gli Angeli. Fondée en 2005 et dirigée depuis par la basse Stephan MacLeod, cette formation à géométrie variable s’est progressivement affirmée sur la scène genevoise, puis internationale, en gardant des traits distinctifs fermes et en mettant le cap vers le répertoire des XVIIe et XVIIIe siècles.

Sous nos latitudes, «Les Anges» ont d’entrée marqué le paysage en se lançant dans une ambitieuse intégrale des «Cantates» de Bach, égrainée sur plusieurs années. Ce projet monumental se poursuivra durant la saison 2018-2019, avec trois nouveaux rendez-vous, durant lesquels des grappes de nouvelles «Cantates» seront servies aux mélomanes.

Une autre aventure, inaugurée cette saison, continuera de cheminer en parallèle: celle d’une autre intégrale consacrée cette fois-ci aux «Symphonies» de Haydn. Là aussi, trois autres étapes s’ajoutent à ce qui a été parcouru jusqu’ici.

Concerts hors des murs genevois

Le volet genevois de la saison est enrichi par deux autres rendez-vous imposants, déployés au Victoria Hall. Il y aura d’une part «Le Messie», oratorio de Haendel; puis la «Passion selon saint Matthieu» de Johann Sebastian Bach, pièce qui sera par ailleurs gravée plus tard pour le compte de la maison Claves. Le CD est annoncé pour 2020. Prophète en sa patrie, l’ensemble parvient aussi à faire montre de ses atouts sur les scènes internationales qui comptent. «La plus belle récompense à notre travail consiste à être réinvités par les festivals après un premier passage réussi», note Stephan MacLeod. Ainsi, la formation s’en ira exporter son savoir-faire du côté des festivals d’Utrecht et de Saintes – un retour devenu désormais traditionnel. Elle réitère aussi sa présence au Festival de Vancouver et aux Thuringer Bachwochen, en Allemagne. Et pour la première fois, elle se rendra au Chamberfest d’Ottawa et au Muziekgebouw d’Amsterdam.

Une série d’adoubements et de consécrations qui en impose. «Nous sommes une petite structure, relève le directeur de l’ensemble, mais malgré les difficultés, on est très heureux de cette vingtaine de concerts que nous parvenons à donner en dehors des murs genevois.»

Gli Angeli La saison 2018-2019 sur www.gliangeligeneve.ch (TDG)