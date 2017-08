Genève, si propre, si belle, et antisémite

«Devant la villa cossue du genre chalet suisse et qui semblait en acajou tant elle était astiquée, il considéra les cupules de l’anémomètre qui tournaient lentement sur les ardoises du toit, se décida.» Lui, c’est Solal, un homme capable de s’introduire chez la femme aimée, de se cacher dans sa chambre, de l’y attendre déguisé en vieillard, un cheval dans le jardin, prêt à les emporter tous les deux. On lit ça dans les premières pages de "Belle du Seigneur", le chef-d’œuvre d’Albert Cohen, pour lequel il reçut le Grand Prix de l’Académie française en 1968.

Qui mieux qu’un nouveau venu, natif de Corfou, ancien écolier marseillais, arrivé à Genève par hasard, sait trouver les mots justes pour nous parler de sa ville d’adoption? De celle qu’il a connue dans sa jeunesse, bien sûr, mais dont la description fait encore mouche lors de la parution du livre, et même cinquante ans plus tard.

Genève est personnifiée par la belle que Solal compte séduire, Ariane Deume, et sa famille, présentées si spirituellement par elle-même: «Je suis donc née Ariane Cassandre Corisande d’Auble. Les Auble c’est ce qui se fait de mieux à Genève. Originaires de France, ils sont venus rejoindre Calvin en 1560. Notre famille a donné à Genève des savants, des moralistes, des banquiers terriblement distingués et réservés, et un tas de pasteurs, de modérateurs de la Vénérable Compagnie. Et puis il y a eu un ancêtre qui a fait des choses scientifiques avec Pascal. L’aristocratie genevoise, c’est mieux que tout, sauf la noblesse anglaise.»

Fin connaisseur de la géographie sociale genevoise, Albert Cohen situe la maison genre chalet d’Adrien Deume à Cologny. Le mari d’Ariane est fonctionnaire international et fier de l’être. C’est donc l’ancien hôtel National (dit plus tard le Palais Wilson), siège de la Société des Nations jusqu’en 1936, qui entre en littérature avec lui: «Un officiel, il était un officiel, nom d’un chien, et il travaillait dans un palais, un palais immense, archimoderne, mon cher, tout le confort! Et pas d’impôts à payer, murmura-t-il en se dirigeant vers la porte d’entrée.» Pauvre petit Deume salonard et ambitieux, dont l’épouse, un peu trop bien pour lui, ne partage pas le snobisme.

Amoureux fou de celle-ci, Solal travaille dans le même palais que son rival. Il y reçoit un après-midi d’été la visite de ses oncles et cousins juifs céphaloniens, plus inénarrables les uns que les autres: Mangeclous, Saltiel, Salomon, Mattathias et Michaël. Saltiel raconte en aparté à son neveu Solal sa visite aux Réformateurs de la promenade des Bastions: «Je trouve que le seigneur Calvin a un peu le caractère de notre maître Moïse, enfin un peu seulement car notre maître Moïse est incomparable, il a été le seul ami de l’Eternel, et il n’y en a pas d’autre, alors tu penses! Mais enfin ce Calvin me plaît beaucoup, sévère mais juste, et on ne plaisante pas avec lui!»

Saltiel quitte le Palais des Nations: «Après un salut mélancolique au concierge, il sortit dans la rue où des mouettes à l’œil antisémite volaient en rond et criaient sottement, furieuses de faim. Il s’arrêta devant le lac. Quelle belle eau, si propre, on paierait pour en boire. Ils en avaient de la chance, ces Suisses.» Avec brio et non sans humour, Albert Cohen parvient à placer dans un seul paragraphe l’admiration sans bornes du voyageur pour ce pays si propre et beau, et l’antisémitisme ambiant. Même les mouettes le véhiculent! Albert Cohen, lui-même fonctionnaire au Bureau international du travail (BIT) de 1926 à 1931, les a vus de près, ces volatiles. Adrien Deume est du nombre. Les réflexions de celui-ci à la lecture des actualités mondiales de la "Tribune de Genève" en disent long sur le sujet:

«Il ouvrit le journal genevois du soir, en marmonna les titres. Elections belges, nouvelle victoire du parti rexiste. Parfait. Degrelle * était un type épatant. Oui, il se sentait des atomes crochus avec Degrelle qui débarrasserait bientôt la Belgique de la maffia judéo-maçonnique. Esprit dissolvant, ces Juifs. Ce Freud, avec ses théories à la noix de coco, on ne savait plus où on en était! Bon, maintenant au travail!» La belle Ariane, dans un moment de mauvaise humeur à l’égard de son amant, se souvient que «jamais son père n’aurait reçu un Juif chez lui». C’est cela aussi, l’esprit de Genève dans les années d’avant-guerre.

Mais tout s’efface devant l’amour du descendant d’Aaron, frère de Moïse, et de la protestante, dans cette villa de Cologny qu’Adrien Deume a quittée pour une mission de longue durée à l’étranger. Ils se voient aussi au Ritz, une enseigne de fantaisie à Genève, derrière laquelle on peut deviner l’un ou l’autre des palaces genevois de l’époque. Leur relation ne résistera pas à l’éloignement de la ville où elle a commencé ni surtout à la monotonie d’une vie oisive: «A Genève, il n’y avait qu’à être ensemble, et c’était le bonheur. Tandis que maintenant elle voulait tout le temps savoir quelle pitance il allait lui offrir. La prendre encore? Aucune envie. Elle non plus, d’ailleurs. Lui dire une tendresse? Elle n’en sauterait pas au plafond. Essayer tout de mêmes,"

* Léon Degrelle (1906-1994) fonda un parti fasciste en Belgique, collabora avec l’occupant allemand et s’enrôla dans les SS (TDG)