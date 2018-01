Genève inspire les cinéastes. La preuve avec une rétrospective inédite

Jean-Luc Godard lui a fait les yeux doux. Et il n’est pas le seul. De nombreux cinéastes ont baladé leurs caméras dans les rues de Genève, prenant la Cité de Calvin comme élément de décor, s’en inspirant de manière diffuse ou, tout au contraire, la plaçant au centre de leurs longs-métrages. Les films partiellement ou totalement tournés au bout du lac abondent, comme ceux qui y font référence.

Cinéphile pointu, tour à tour ou simultanément critique, chroniqueur, réalisateur, scénariste et exploitant de salle, Christophe Billeter en a dénombré une centaine. Au Théâtre Saint-Gervais, il présente le fruit de ses recherches à travers un vaste tour d’horizon en forme d’installation vidéo. Sur trente moniteurs, tous genres et nationalités confondus, une ribambelle d’extraits d’une durée de quinze secondes à trois minutes montre que Genève occupe une place de choix sur la carte du septième art. Sans posséder les atouts de Paris ou de New York au rayon atmosphère, la ville et sa périphérie regorgent de points de vue intéressants.

La preuve encore avec cette rétrospective qui débute jeudi, toujours à Saint-Gervais. Durant trois jours, Christophe Billeter propose de (re)découvrir six longs-métrages «genevois» dans leur format d’origine. Des pépites, à l’image de Jonas qui aura 25 ans en l’an 2000, d’Alain Tanner, projeté le 1er février à 19 h. Dans un décor en interaction avec les personnages, la statue de Jean-Jacques Rousseau ouvre le générique. La suite exporte la pensée de Mai 68.

Vendredi à 19 h, Godard et son Petit Soldat évoque la guerre d’Algérie en montrant le siège de l’ONU, selon lui à la fois lieu de liberté et d’oppression. Dans Haschich, à voir à 20 h 45, Michel Soutter déambule dans une Genève où l’asservissement ne naît pas de l’urbanisme, mais de la routine. Un Soutter qui, selon Billeter, est le réalisateur qui a le mieux intégré les actions de ses personnages dans le paysage local.

Samedi à 17 h, Belle du seigneur du Brésilien Glenio Bonder montre une Genève romanesque, lumineuse bien qu’idéalisée. On pourra lui préférer, à 19 h, Trois couleurs: Rouge, peut-être le film le plus fameux tourné dans le canton. Le Polonais Krzysztof Kieslowski filme magnifiquement la Cité de Calvin, en dépit de certaines tricheries avec la réalité, le bord du lac se trouvant soudain adossé à Carouge. À 21 h enfin, 1 journée, du Genevois Jacob Berger, prend Meyrin comme symbole d’un lieu où réalisme et imaginaire s’entrecroisent.

«Genève ça tourne», du 1er au 3 février, Théâtre Saint-Gervais, rue du Temple, 5. Entrée libre, «www.saintgervais.ch» (TDG)