François Schuiten envoie Blake et Mortimer sauver le monde

À la porte de sa chambre d’hôtel, au dernier étage d’un établissement cossu proche de la gare Cornavin, le chien de François Schuiten accueille les visiteurs avec des aboiements démonstratifs. «La paix, Jim!» Docile, le retriever noir vient se lover aux pieds de son maître. De passage lundi à Genève, le coauteur des «Cités obscures» est venu évoquer «Le dernier pharaon», une relecture des aventures de Blake et Mortimer, réalisée en compagnie du cinéaste Jaco Van Dormael, du romancier Thomas Gunzig et de l’affichiste Laurent Durieux. Monstres préhistoriques, pyramide mystérieuse, menace de fin du monde, cet album-là est très réussi.

Tandis que son propriétaire feuillette ce livre situé dans une Bruxelles abandonnée aux prises avec d’étranges radiations, Jim lorgne sur la poignée de biscuits posés sur une table basse. À bien le regarder, le compagnon à quatre pattes de Schuiten affiche une indéniable ressemblance avec le canidé accompagnant le professeur Mortimer dans cet épisode qui voit ses héros tenter de sauver la planète. «C’est bien lui!» admet le dessinateur belge. Une présence symbolique: «au physique comme au moral, le personnage de Mortimer dans cette histoire est nourri par celui d’Edgar P. Jacobs. Le créateur de Blake et Mortimer possédait lui aussi un chien, qu’il avait nommé Blacky», indique l’auteur, en fin connaisseur de l’œuvre jacobsienne.

La genèse de cet album tient dans un projet de scénario oublié de Jacobs. Comment l’avez-vous découvert?

Par l’entremise du journaliste du «Soir», Daniel Couvreur. Ce dernier a eu connaissance de quelques notes manuscrites de Jacobs, des intentions de récit. Ces lignes mentionnaient le Palais de Justice de Bruxelles. Quand je les ai lues, cela a provoqué un déclic en moi. Je savais que mon éditeur souhaitait depuis plusieurs années que je dessine un Blake et Mortimer à ma façon. Là je ne pouvais plus refuser. Chargé de légendes et de mystère, ce monument pharaonique qu’est le Palais de Justice représentait une passerelle entre mon univers et celui de Jacobs.

«Blake et Mortimer» ramène inévitablement à l’enfance. Comment avez-vous découvert cette série?

À travers mon frère Luc, qui a douze ans de plus que moi. Quand j’étais enfant et que je ne savais pas encore lire, il me prenait sur ses genoux pour me lire «La marque jaune». Il adorait tellement cet album qu’il le mettait en scène, le vivait en interprétant les voix de tous les personnages. Cela m’a durablement marqué.

Animer des héros aussi emblématiques que Blake et Mortimer peut se révéler paralysant. Avez-vous douté en dessinant cet album?

Oui, beaucoup. On a beau se dire qu’on va le faire à sa manière – puisque tel était le deal –, cela reste intimidant. Quand je dessine mes propres personnages, je m’inspire de personnes proches, mon fils, des amis. Je pique leur silhouette, leur personnalité ou leurs attitudes. Jacobs partait de lui-même, ce que je ne peux pas faire. Je n’ai ni le physique de Mortimer, ni celui de Blake. Du coup, cela n’était pas évident. En les vieillissant, ça a été un peu plus facile.

On sent une certaine distance entre vos héros devenus plus âgés. Que s’est-il passé?

Le temps et leurs carrières les ont éloignés. Avec Jaco Van Dormael et Thomas Gunzig, mes complices au scénario, nous trouvions intéressant de donner le sentiment que même des personnages qui ont traversé des moments aussi forts que ceux racontés par Jacobs peuvent connaître des passages difficiles. Je ne veux pas trop entrer dans les détails. C’est à l’imaginaire du lecteur de construire cette période.

Comment vous êtes-vous répartis le travail avec Jaco Van Dormael et Thomas Gunzig?

Au départ, j’avais d’abord sollicité Benoît Peeters (ndlr: coauteur avec Schuiten de la série «Les cités obscures»). Il voulait situer l’histoire durant la guerre, et je ne le sentais pas trop. Il n’avait pas la conviction que le Palais de Justice était un lieu suffisamment fort en soi. Après, j’ai posé la question à Jaco, un ami de longue date. Je lui ai demandé qui il voyait pour travailler l’histoire avec moi. Après réflexion, il m’a envoyé un message en se proposant lui-même. Il a amené Thomas. Ce qu’on a essayé, c’est de retrouver l’alchimie initiale propre à Jacobs. Celui-ci n’envisageait pas le scénario séparément du dessin. J’ai donc réalisé le story-board au fur et à mesure de nos discussions communes. Cela a mis un an demi, à raison d’une séance par semaine.

Réalisée par Laurent Durieux, la couleur est essentielle dans cet album…

Je lui ai laissé carte blanche. Pour moi qui ai jusqu’ici toujours réalisé mes couleurs moi-même, c’est une première. L’idée, c’était de trouver une dimension dramaturgique inédite. Sa couleur est narrative. Il a utilisé des techniques tout à fait troublantes pour transmuter mon trait. En respectant quelques règles: je ne voulais pas de dégradé, d’effet Photoshop.

Contrairement à de nombreux repreneurs, vous ne situez pas l’histoire dans les années 50, mais plutôt au début des nineties. Vous n’avez pas souhaité exploiter un univers vintage?

Non. Ce qui me passionne chez Jacobs ou Hergé, c’est leur manière de parler de leur époque, d’être témoins de leur temps. Quand on passe quatre ans sur une bande dessinée, je pense qu’il faut que celle-ci soit un écho de nos inquiétudes.

Il se murmure que «Le dernier Pharaon» pourrait bien être votre dernier album. Vous renoncez à la BD?

Ce n’est pas tout à fait faux, même si je ne suis pas aussi radical que les propos qu’on me prête parfois. Il se publie plus de 5000 albums par an. Je me demande ce que je peux apporter de plus. J’ai l’impression que je suis un dinosaure. Je me dis qu’après tout, j’ai peut-être dit ce que j’avais à dire. Il ne faut pas faire le livre de trop.

