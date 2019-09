François Busnel : Chasseur de beauté textuelle

Fini les vacances, c’est la rentrée. Celle-ci est littéraire et remplit nos bras de romans que François Busnel nous donne envie d’effeuiller. Il est 20 h 50, on est mercredi sur TV5, et le journaliste accueille dans «La Grande Librairie» Amélie Nothomb – son totem – Cécile Coulon, Julia Deck et Monica Sabolo. Quatre femmes de plume entre lesquelles il va s’employer à tisser des correspondances.

Et puis ce soir, l’amoureux des lettres américaines disposera d’un quart d’heure d’antenne supplémentaire pour rendre hommage à l’immense Toni Morrison, décédée le 5 août dernier. Elle fut le génie tutélaire d’«America», cette revue trimestrielle créée en 2017 par François Busnel et Éric Fottorino en réponse à l’élection de Donald Trump qui, publiée à 40 000 exemplaires, affiche un succès éclatant et sera éditée en anglais aux États-Unis dès le 14 juillet prochain.

Nous avons attendu jeudi, lendemain de cette première régate de la saison, pour accoster le barreur de «La Grande Librairie» dans un bistrot de quartier du XVe arrondissement de Paris. L’œil, un peu irrité d’avoir tant fixé l’horizon des spots sur le gril, se met illico à miroiter lorsqu’on lui propose d’embarquer, une nouvelle fois, à bord du bateau livre.

Vivez-vous chaque rentrée littéraire dans la même excitation?

Oui, car pour moi il y a excitation quand l’art est là. C’est un moyen de nous décentrer, de nous faire dévisser – pour reprendre le beau mot choisi par Cécile Coulon hier soir dans l’émission. Rentrer dans la routine serait paradoxal puisque la lecture, c’est ce qui nous arrache à la banalité. Et puis il est extrêmement excitant d’être les contemporains d’une création en train de se faire. Qu’est-ce qui, dans les retrouvailles, va nous surprendre? Prenez l’exemple d’Amélie Nothomb. Trentième livre en trente ans, peut-elle encore nous étonner? Eh oui! Elle écrit un roman qui ne ressemble à rien de ce qu’elle a fait avant, un livre très audacieux qui fait parler Jésus. Il y a de quoi s’émerveiller. Je ne sais pas comment c’est en Suisse mais en France, on se plaint beaucoup, on est dans la jérémiade. Ce côté enfant gâté m’agace. Il faut remettre de la curiosité et de l’enthousiasme dans tout ça. De plus, je suis totalement favorable à la profusion de la création littéraire. Elle est gage d’éclectisme. À vous, à moi d’être des passeurs, d’essayer de déceler ce qui pose question et ce qui pourrait séduire les lecteurs, sans se laisser bourrer le mou par les éditeurs ni séduire par les modes.

Précisément, il vous arrive de comparer «La Grande Librairie» à une table de cuisine où l’on partage entre amis ce qui est bon. Comment choisissez-vous un livre, un auteur? Qui écartez-vous et pour quelles raisons?

Est-ce que ça pourrait vous plaire? Voilà mon interrogation. Si un livre a deux ou trois défauts à mes yeux, mais qu’il pourrait satisfaire beaucoup de gens, alors j’ai envie de le présenter. L’autre critère est: pose-t-il question? Un roman ne doit pas être porteur d’une thèse ou d’un message, mais ouvrir le regard. Aujourd’hui, sur les réseaux sociaux, le public s’empare de cette distinction faite hier soir durant l’émission entre propriétaire et gardien. Formidable! Ce qui m’intéresse quand j’ouvre une bouteille, c’est le moment où s’échappe le gaz.

Vous sentez-vous des devoirs envers certains auteurs ou éditeurs?

Je ne m’oblige à rien. Je suis un très mauvais sujet et n’ai de respect que pour la Littérature avec un grand L. Mais j’ai des loyautés. Elles me poussent à ouvrir les livres des gens dont j’ai aimé les précédents.

Comment se porte la littérature, selon vous?

Très bien. Je ne dis pas que tout est bon, je dis que tout est possible. La littérature n’est pas démocratique: tout le monde a le droit de publier. Le succès, évidemment, c’est autre chose.

Comment réglez-vous la mise en scène sur le plateau?

Je prépare l’émission en essayant d’éviter ce qui est faux ou insincère. Les auteurs ne sont pas prévenus des questions ni de quand ils vont parler. Ils savent qu’ils sont ensemble sur ce plateau mais pas forcément pourquoi, même s’ils ont lu – c’est une condition – le livre les uns des autres. Je dessine un canevas. Après, c’est comme en cuisine (ma passion et mon passe-temps favori, avec le jardinage): vous disposez les produits sur votre îlot et vous composez. Vous laissez reposer. Puis comme disait René Char, «il faut être là lorsque le pain sort du four». La cuisson est à la seconde près. Si vous faites autre chose, si vous n’écoutez pas, si vous regardez votre téléphone portable, c’est raté. La réussite passe aussi par une certaine bienveillance; je n’agresse personne. En même temps, je dois guider le bateau, ne pas laisser mes invités dérouler un discours tout préparé qu’ils servent partout, tenir à la fois la barre et les écoutes, tirer et lâcher – la voile est une autre de mes occupations!

Êtes-vous un bourreau de travail?

Non. Je suis un oisif contrarié, parfois même un fainéant contrarié. Mais ne rien faire m’ennuie. Et ne pas lire m’empêche de vivre. Je ne me sens pas bien, physiquement. Alors la frontière entre loisir et travail est floue dans mon cas.

Vous avez fait mille choses dans votre vie. En juin, vous êtes venu à Genève avec un spectacle de lectures, par exemple. Allez-vous écrire un roman un jour?

Oh non! Je n’ai aucun talent pour cela, je le sais. Et puis ce n’est pas mon envie.

Que vous a apporté la littérature?

Elle m’a appris à moins tricher. Mes emballements sont sincères, mes questions aussi. J’ai la chance de lire toute la journée, de rencontrer des gens beaucoup plus intelligents que moi, et je tente de transmettre ce qui, moi, m’a sauvé: la curiosité, l’enthousiasme, le sens de l’émerveillement. Avec «La Grande Librairie», je ne fais qu’allumer une étincelle en vous, alors que le monde se meurt sous les coups des cyniques. Ça fait grandiloquent, mais c’est vrai: lire m’a sauvé la vie. Je ne sais pas ce que je serais devenu sans les livres, sans les héros de la littérature. Pour qu’un môme de 17 ans se construise sa propre colonne vertébrale, qu’il lise Cyrano de Bergerac et la tirade des «Non, merci!» Qu’il trouve les mots, ces mots qui brisent tout ce qu’il y a de gelé en nous. Lire est subversif. Faire lire est subversif.

Vous avez 50 ans sur le papier. Et dans votre tête?

On me reproche parfois d’avoir 14 ans… Disons 25 ou 30. C’est une question difficile, car je n’ai pas vu l’âge arriver.

Qu’est-ce qui vous anime?

J’aime la vie. Elle est courte, il ne manquerait plus qu’elle soit petite. C’est une formule mais elle me plaît bien, car elle est vraie. Alors je décide d’écarter l’amertume, le ressentiment, la carrière, le calcul, et d’être perméable à la beauté et aux rencontres. J’ai la capacité de tomber en amour, comme disent les Québécois, de perdre pied, de vaciller. L’œuvre d’art suscite ça chez moi. J’aime la beauté, la beauté des choses, des choses inutiles, des choses simples, des choses compliquées. Je suis un chasseur de beauté comme il y a des chercheurs d’or.