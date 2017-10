Florent Pagny, 55 ans, fait son show

Patagon, Floridien, Français – du moins lorsqu’il fait coach pour The Voice – et, désormais, Portugais. Parce qu’il fait bon vivre au pays des azulejos? Parce que le régime fiscal y est meilleur! Et c’est lui qui le dit, voyageur soucieux d’échapper aux impôts de son pays natal. Royalties, fortune, succession… On le taxe trop, tel est son grief. Mais s’il ne reste que la musique en guise d’héritage, que nous laisse le parangon de la chanson «engagée», brocardé jadis par Florent Brunel, grinçante parodie des Inconnus?

Florent Pagny, c’est tout de même trente ans de carrière. Depuis 1987, lorsque, la coupe courte et le timbre haut, le jeune Florent, acteur à la petite semaine, 26 ans d’âge, livrait son tout premier titre. N’importe quoi, fameux succès. Trois ans plus tard, affublé d’une mèche vieille France à peine contredite par des boucles d’oreilles de gitan, l’amant de Vanessa Paradis se venge de la Presse qui roule, celle qui lui «casse les couilles». Un personnage est né.

Nouvel album en 2017

Pour Rester vrai, l’artiste se laisse pousser la moustache et s’empare, en 1994, du Caruso de Lucio Dalla. Sous le pathétique ampoulé couve un brin de sentimentalisme. Le public s’attache. Mais ce n’est qu’en 1997 que Pagny devient une star. Son poil facial un peu plus «négligé», la chevelure blonde coiffée en pétard, l’allure est celle, bien sympathique, d’un poussin sorti de l’œuf. Dorénavant, Pagny n’écrit plus. Il a confié la tâche à Lionel Florence. Avec Pascal Obispo aux compositions, Savoir aimer s’impose comme son plus grand tube.

2003. Pagny porte le bouc au menton et se laisse pousser les cheveux. Il chante Ma liberté de penser. Les impôts, pas trop pour lui, c’est compris. Quelques petits tours auprès du public sud-américains, des albums de reprises (RéCréation, Pagny chante Brel), et revoilà notre homme dans l’actualité francophone. «Laissons nous vivre/le présent d’abord/un instant plus fort» constitue le refrain de son nouvel album, Le présent d’abord. L’année 2017 s’annonce en fanfare. «Prends, prends, sans détour», enjoint le chanteur. Florent Pagny a pris l’oseille et s’est tiré. Pour qui veut l’écouter, c’est ce soir à l’Arena.

Florent Pagny merecredi 25 oct., 20 h, Arena. 1re partie: Toma. (TDG)