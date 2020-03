Fatiha Agag-Boudjahlat, le féminisme, la pornographie et les mamans voilées

Dans son dernier livre, «Combattre le voilement», Fatiha Agag-Boudjahlat, enseignante d’histoire-géographie dans un collège à Toulouse, développe les idées déjà amorcées dans son premier ouvrage, «Le grand détournement». Elle expose la curieuse façon dont le féminisme dit intersectionnel, en ce qu’il entend combattre toutes les discriminations à la fois, revendique la même chose que les militants islamistes les plus rétrogrades.

Nouvelles images pieuses

L’auteure de 40 ans s’inquiète des visuels féministes à la mode représentant une femme voilée comme étant émancipée, qui contribuent selon elle à «idéaliser une pratique rigoriste de l’islam comme pratique ordinaire et comme identité ethnique: une femme orientale est une femme musulmane, et une femme musulmane authentique est une femme voilée.» Pis, ils créeraient de nouvelles «icônes, images pieuses» pour normaliser «une pratique rigoriste». S’insurgeant contre le terme d’islamophobie brandi par les militants islamistes envers quiconque critique le voilement des femmes, elle rappelle qu’une application de la religion est un choix, contrairement à l’origine ethnique: «On peut enlever son hijab. On ne peut enlever sa peau noire ou métisse.»

Son livre consacre une analyse détaillée de quelques nouvelles «images pieuses» qui ont secoué les médias français ces dernières années. La chanteuse au turban Mennel dans une émission de télécrochet. Les «mamans voilées» des sorties scolaires. La jeune porte-parole d’un syndicat étudiant portant le hijab. Ou encore la petite fille voilée, figure qui dérange «encore un peu» en France, car «l’argument du libre choix ne tient plus». Fatiha Agag-Boudjahlat démontre comment toutes ces figures féminines rassurantes font oublier le projet d’islam politique porté par des «barbus rigoristes» que l’opinion publique trouverait «bien moins sympathiques».

Hypersexualisée ou voilée

Et si le voile, en ce qu’il s’oppose à l’hypersexualisation de la femme, était féministe? L’auteure balaie cet argument en soulignant que femme objet et femme voilée sont les deux facettes d’une même pièce: «L’identité et la personnalité de la femme disparaissent au profit de son corps, présenté, dans les deux cas, comme objet de désir et arme du crime. La même logique est à l’œuvre. Dans le premier cas, on dénude et on accentue les stéréotypes intégrant les codes de la pornographie; dans le second, on prétend réagir à ces codes, qui sont la conséquence naturelle du fait même d’être femme.»

L’auteure souligne le problème que pose le slogan féministe «Mon corps, mon choix». «Il visait à obtenir une autonomie totale, il est devenu l’argument de ceux qui défendent l’orthodoxie religieuse sans entraves, la prostitution, la GPA qui est et restera la marchandisation des utérus des femmes plus pauvres. [...] Mon désir prime toute considération éthique et politique: mon désir de plaire à Dieu, qui passe étrangement par le fait de complaire aux exigences des hommes, mon désir de jouir sexuellement d’une femme que je rémunère et dont je me réjouis que la concurrence contraint sans cesse à tirer les tarifs vers le bas.»

Par cet essai éclairant et courageux, Fatiha Agag-Boudjahlat s’inscrit dans la veine du féminisme universaliste. En ce qui concerne le voile islamique et la laïcité, elle est proche d’Élisabeth Badinter (qui signe sa préface), de Zineb el Rhazoui (journaliste et survivante de «Charlie Hebdo») et d’Abnousse Shalmani (signataire de la Tribune des Cent sur Le Monde).

«Combattre le voilement», Fatiha Agag-Boudjahlat, Éd. du Cerf, 214 p., paru en mars 2019.