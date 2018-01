Exem fait le tour de sa carrière en affiches

C’est un récidiviste de cette rubrique. Il faut dire qu’Exem signe avec une belle régularité des affiches qui marquent le paysage urbain. Cette fois pourtant, pas de prise de position en vue d’une votation, ou de dessin truffé de références pour une manifestation associative ou sportive. Si l’auteur de bande dessinée genevois se multiplie graphiquement sur les murs de la cité, c’est bien pour annoncer l’exposition que lui consacre le Musée de Carouge jusqu’au 25 mars. Une vaste rétrospective éclairant quarante ans de création.

Aux cimaises, une soixantaine d’affiches parmi les plus marquantes de sa carrière. Il a fallu opérer un choix drastique parmi plus de 600 pièces, toutes référencées dans les indispensables catalogues raisonnés (huit volumes) qui jalonnent le parcours de l’artiste. «Comme l’exposition s’adresse au grand public, les responsables du musée ont évité de sélectionner des images qui pourraient déstabiliser», relève Exem. Reste un panel des plus riches, regroupé en quatre grands thèmes: l’architecture, l’attachement aux fêtes, l’engagement politique et social, et finalement la propension aux clins d’œil et aux allusions, fondamentale dans le travail d’Exem. «Si l’on avait disposé d’une ou deux salles supplémentaires, on aurait pu distinguer l’aspect culturel du côté festif. L’accrochage reflète toutefois bien l’ensemble de ma carrière.»

Au moment de créer l’affiche de ce vaste tour d’horizon, Exem, comme souvent, a proposé deux variantes. La première s’inspirait d’une gravure de Goya intitulée «Le sommeil de la raison engendre des monstres». Mais c’est la seconde, présentée ici, qui a été préférée. Plus festive, et sans doute plus accessible.

«Exem, 40 ans d’affiches», jusqu’au 25 mars, Musée de Carouge, pl. de Sardaigne 2. Ma-di 14 h-18 h. Entrée libre. (TDG)