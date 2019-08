Entre séries et documentaires, la RTS met le paquet sur son offre télévisuelle

Espérons un été indien pluvieux. Car l’offre alléchante de la RTS, dévoilée hier lors de sa traditionnelle conférence de presse, invitera les téléspectateurs à rester blottis devant leur petit écran. En effet, le programme de cet automne, placé sous le signe de la Suisse, ravira les envies de chacun. Sujets, séries, émissions se déclineront autour du drapeau rouge à croix blanche avec un vaste choix de nouveautés télévisuelles. Et il y en aura pour tous les goûts.

La coupole du Palais fédéral se retrouve sous les projecteurs avec une toute nouvelle série 100% suisse, la bien nommée Helvetica. Entre thriller politique et drame familial, elle retrace l’histoire d’une femme de ménage d’origine kosovare devenue malgré elle agent secret. Espionnage, trafic d’armes, chantage et terrorisme constituent la toile de fond de cette série de six épisodes tournée en quatre langues (français, albanais, suisse allemand et arabe). Miroir d’une Suisse multiculturelle, Helvetica promet, dès le 7 novembre, une plongée dans les tréfonds les plus sombres de notre démocratie.

Tout aussi helvétique, le docufiction La dynastie Knie présente l’histoire de la famille et du cirque éponymes à l’occasion de leurs 100 ans d’existence. Sur les petits écrans le 25 novembre, ce mélange d’images d’archives en noir et blanc (on y voit un ours sur un vélo), de scènes d’époque jouées par des acteurs professionnels et de témoignages des membres de la lignée Knie parcourt les succès, mais également les conflits générationnels qui évoluent au fil des ans sous le fameux chapiteau.

Toujours dans la fiction, la très attendue série L’amie prodigieuse, tirée des quatre tomes de l’Italienne Elena Ferrante, sera diffusée dès lundi soir sur RTS Un. Dans la Naples des années 50, Elena et Rafaella se lient d’amitié pour le meilleur comme pour le pire. La première saison, fidèle au premier tome de la saga, relate leur enfance dans leur quartier populaire. Déjà saluée par la critique étrangère pour son réalisme, cette série s’annonce comme un must de la rentrée.

Les documentaires, de plus en plus appréciés par le jeune public, ne demeurent pas en reste. L’émission «Doc à la Une» passera désormais sur la première, tous les mercredis après «Infrarouge». Et pour commencer la saison, Pont de Gênes: une catastrophe inévitable? enquête sur les causes réelles de ce terrible accident survenu il y a un an. Qui est coupable? La réponse se révèle bien plus complexe qu’on ne peut l’imaginer. Par ailleurs, les mordus d’histoire pourront visionner, durant le mois de septembre sur RTS Deux, la série documentaire Apocalypse qui raconte la guerre froide, de 1945 à 1991, en six épisodes découpés chronologiquement.

Les élections fédérales seront suivies avec attention, et ce jusqu’à l’issue du vote, le 20 octobre prochain, avec une couverture régulière télévisuelle et radiophonique. Le documentaire C’est ma Suisse, diffusé en deux parties les 28 août et 25 septembre, propose à dix candidats de s’immerger, l’espace d’une journée, dans le quotidien des Suisses. Parmi ceux-ci, un père divorcé, un retraité ou encore une commerçante au caractère bien trempé. On y verra notamment la Genevoise Céline Amaudruz (UDC) se dépatouiller avec 20 francs pour concocter un repas pour six personnes. Défi relevé!