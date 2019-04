Entre robots et jeux vidéo, le digital a la cote à la Bibliothèque de la Cité

«Regarde, ton robot danse!» Avec l’aide enthousiaste de sa maman, une petite fille vient de donner vie à un bout de brosse à dents doté d’une pile et d’un moteur, que les vibrations mettent en mouvement. D’autres participants sont encore en train de connecter les fils, tandis que certains commencent à décorer leurs automates d’autocollants et de cure-pipes colorés. «Si vous leur rajoutez des pattes, ils tomberont moins facilement», recommande Elif, l’animatrice.

En ce mercredi après-midi, le 4e étage de la Bibliothèque de la Cité accueille un atelier de construction de robots. Avant de passer à l’action, enfants et parents ont écouté l’histoire d’un garçon qui habite dans une maison où tout est automatique. «Qu’est-ce qui différencie les humains des robots?» a demandé Rémi, l’autre animateur. Pas si facile de répondre. Il a ensuite été question des robots qui existent déjà dans nos maisons, des instructions qu’on leur donne et de l’énergie qui les fait fonctionner.

Créer des connexions

«L’objectif est avant tout de pousser les enfants à résoudre des problèmes et à développer leur potentiel créatif», indique Ino Simitsek, fondatrice de Kidimake, qui propose divers ateliers d’initiation à la technologie pour les familles. Pour conclure cette animation, chaque participant a créé un robot express en attachant un mousseur à lait sur une brosse à ongles, joyeusement chevauché par un Playmobil!

Chaque semaine, des activités autour des cultures numériques sont programmées à l’espace Le 4e: ateliers et formations sur inscription, conférences, tables rondes, rencontres… Et ce gratuitement, pour tous les âges et tous les niveaux. «Nous essayons aussi de créer des connexions avec les autres étages, explique Virginie Rouiller, responsable de la Bibliothèque de la Cité. Par exemple, nous organisons des ateliers autour du genre dans le jeu vidéo, thème traité dans notre exposition actuelle au rez-de-chaussée.»

D’autres prestations sont disponibles en permanence, telles que l’emprunt de jeux vidéo soigneusement sélectionnés ainsi que l’accès à des formations et journaux en ligne. «L’ensemble sert de caisse de résonance pour ce qui se passe dans le domaine des nouvelles technologies, rapporte Virginie Rouiller. Cela s’inscrit dans le cadre de l’une de nos missions: faciliter l’accès à la culture, l’information et les loisirs, y compris numériques.»

Précédemment utilisée comme salle de lecture, la surface a été aménagée pour accueillir différents publics et activités simultanément. Et la cohabitation se passe plutôt bien. Tandis que des collégiens travaillent sur les tables, des enfants jouent sur des écrans dans l’une des structures en bois. Certains n’ont pas accès à des ordinateurs chez eux, d’autres testent les jeux vidéo avant de les acheter ou passent simplement un bon moment. «Au 4e, c’est plus calme, et en même temps plus convivial», apprécie la jeune Shanya.

Tous volontaires

À l’accueil de l’espace, il y a toujours quelqu’un pour répondre aux questions, en direct ou par téléphone. Comme Isabelle Bruggimann, qui précise: «Sans être des spécialistes de haut niveau, les bibliothécaires travaillant à cet étage sont tous des volontaires, qui se sentent à l’aise avec le numérique et ont suivi des ateliers à l’interne.»

Inauguré il y a une année, le lieu semble avoir trouvé son public, avec une fréquentation régulière. Le service «Emprunter un bibliothécaire», notamment, rencontre un grand succès. «Il s’agit d’un rendez-vous en tête-à-tête de quarante minutes pour résoudre un problème spécifique, ce qu’apprécient particulièrement les personnes âgées», raconte Isabelle Bruggimann. La dernière proposition en date du 4e: un parcours quiz dans la Vieille-Ville à télécharger. Il permet de découvrir des anecdotes sur ses monuments et surtout invite à en apprendre plus grâce aux ressources de la bibliothèque…

Espace Le 4e, Bibliothèque de la Cité, place des Trois-Perdrix 5, du ma au ve 10 h-19 h, sa 10 h-17 h. Programme et inscriptions: bmgeneve.agenda.ch (TDG)