Emmanuel Cuénod dit adieu au GIFF

Le GIFF va changer de direction. La nouvelle est difficile à admettre, et pourtant, elle a été communiquée ce jeudi. Directeur artistique et général du Geneva International Film Festival (GIFF), Emmanuel Cuénod quittera ses fonctions à l’issue de la 26e édition, qui aura lieu du 6 au 15 novembre 2020. Un départ qui avait été annoncé depuis quelque temps au conseil de fondation du festival, qui en avait pris acte.

«Je les avais prévenus que je comptais partir à l’issue de la 25e édition, concédait Emmanuel Cuénod hier au téléphone. Mais ils m’ont fait comprendre que le minimum était d’assurer encore une année. Et j’ai accepté. Eux auraient souhaité que je reste. Mais j’estime partir au bon moment. Quand je suis arrivé, le festival portait un autre nom, la fréquentation était pour moitié moins importante, tout comme son budget, qui est passé de 1,2 million en 2013 à 2,4 millions en 2019.»

Il est vrai que sous l’ère Cuénod, le GIFF s’est métamorphosé. L’intégration des œuvres numériques, l’avènement de la VR, ou Virtual Reality, comme section à part entière, la prolifération d’invités prestigieux, tout cela n’existait pas avant qu’Emmanuel Cuénod ne reprenne les rênes de l’événement il y a sept ans. «Aujourd’hui, nous avons des équipes solides, un nom établi, un rapport privilégié avec les institutions, les distributeurs suisses, les vendeurs internationaux. À mon niveau, le travail de réforme est fait. La tâche du conseil de fondation sera de trouver la bonne personne pour maintenir tout cela en place. Ce festival fait envie, je pense. J’ai donc espoir qu’il y ait de très bonnes candidatures.»

Le poste de directeur ou directrice du GIFF sera mis au concours dans les meilleurs délais, nous apprend un communiqué. «Sans doute début 2020, maintient un Emmanuel Cuénod qui prépare dans tous les cas sa prochaine édition avec le sérieux qu’on lui connaît. J’espère que la 26e édition me ressemblera. C’est un vœu pieux. Je peux de toute façon vous assurer que ce sera une belle édition. J’ai été journaliste avant, et j’ai aussi pu observer que rester trop longtemps à ce genre de poste peut engendrer de considérables dégâts. Pour moi, le moment de partir est venu.»

Partir, mais pour aller où? Car la décision du brillant directeur laisse supposer qu’il vise un poste supérieur, ou qu’il a déjà des plans pour l’avenir. «Eh non, je ne sais pas de quoi mon avenir sera fait, s’exclame-t-il, coupant court à toutes les rumeurs qui peuvent circuler. Je n’ai en tout cas pas proposé ma candidature pour le poste de chef de la culture à la RTS. Ni pour reprendre la direction des cinémas du Grütli, qui ne représentaient pas un défi pour moi. Tout est possible et je suis ouvert, mais je ne sais encore rien. Alors oui, il y a une part d’angoisse. Mais lorsqu’on prépare un festival, il y a des dizaines d’autres raisons pour s’angoisser.»

Créé en 2018, le conseil de fondation du GIFF inclut sept membres et est devenu l’organe faîtier du festival. Quant au conseil de direction, il est composé de deux hommes et deux femmes, parité qui tient à cœur à Emmanuel Cuénod. «La parité est également respectée au niveau du staff, ajoute-t-il. Quitter cette belle aventure me donnera des regrets. Mais cela signifie aussi quitter les emmerdes qui vont avec le job.»