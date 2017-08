Eileen Hofer invite Charlot à Cuba

«On nous a donné une vie, mais j’essaie d’en avoir plusieurs.» Hyperactive, la Genevoise Eileen Hofer (41 ans) a bourlingué aux quatre coins du monde, tourné deux longs-métrages, cinq courts. Journaliste autodidacte, chroniqueuse, cette jolie brune aime les projets qui sortent des sentiers battus. A l’image de sa première exposition vidéo Tomorrow the birds will sing. Un délicat hommage à Charlie Chaplin, à voir jusqu’à mi-août au manoir de Ban, où vécut le génial interprète de Charlot.

«Chaplin est très important dans ma vie, au niveau de mon parcours et de mes propres films. J’ai grandi avec», explique Eileen Hofer chez elle, aux Pâquis, entre une bibliothèque bien remplie et son indispensable ordinateur. L’an dernier, sa polyvalence a séduit l’horloger Jaeger-LeCoultre partenaire important du Chaplin’s World à Corsier-sur-Vevey. Elle a reçu carte blanche pour une création originale, en marge de l’exposition permanente.

Sept écrans géants

Son projet? Utiliser des images vidéo tournées deux ans auparavant à Cuba parallèlement à son long-métrage Horizontes. «J’ai projeté des extraits de films de Charlot à différents habitants de La Havane, faisant écho à leur situation de vie ainsi qu’à l’histoire cubaine.» Les combles du Manoir de Ban accueillent désormais sept écrans géants, relatant ces rencontres entre les Cubains et Chaplin. On regarde celui qui regarde. «Ces écrans se répondent comme un florilège de petites histoires chaperonnées par un fond musical. Dans une des scènes, un couple visionne un extrait de La ruée vers l’or, qui se déroule dans un froid glacial. Une véritable antithèse avec le climat ambiant, plutôt étouffant. Dans chacune de mes vidéos, j’ai intégré un élément qui se réfère à Charlot. L’idée, c’est aussi de se demander: mais où est Chaplin?»

A sa façon, Eileen Hofer a résumé l’impact de Chaplin sur notre société. «Ses œuvres éveillent en nous des émotions différentes d’une personne à l’autre, d’une génération à l’autre. Un enfant peut rire tenant la main de son père, la larme à l’œil.»

Avide de nouveauté

Centrée sur Chaplin, cette exposition vidéo est la première de la Genevoise. Un nouveau pas dans une carrière débutée en 2008 avec la réalisation de Racines. Présenté dans plus de 70 festivals (Locarno, Clermont-Ferrand, Palm Springs, etc.), ce court-métrage a remporté une dizaine de prix. La suite? Des prix également pour Le deuil de la cigogne joyeuse en 2009 et Soap Opera in Wonderland en 2010.

Avide de nouveauté, la brune pétillante enchaîne les projets cinématographiques à plus grande échelle. Son passage au long-métrage est marqué par la réalisation de C’était un géant aux yeux bruns en 2012, tourné en dix-huit jours avec un budget d’à peine trente mille francs et des acteurs non professionnels. Cela n’empêchera en rien l’obtention d’un prix à Rio de Janeiro. C’est en pointes et demi-pointes qu’Eileen Hofer nous propose un voyage dansant à Cuba, avec la sortie de Horizontes en 2015. La même année, Nuestro Mar remporte le prix du meilleur court-métrage suisse à Winterthour. A voir en ce moment dans les combles du manoir de Ban.

En avril, elle a présenté au festival Visions du réel, à Nyon, Salade russe. Deux femmes et quatre hommes d’ex-URSS résidant en Suisse sont réunis autour d’un repas et de six litres de vodka. Si plus rien ne les réunit aujourd’hui, ils partagent une enfance commune, vécue sur les terres d’un même pays. «Ce projet m’a pris dix jours. J’ai eu l’idée, neuf jours après nous étions sur place et le tournage fut bref, moins de douze heures. Je suis sortie des conventions en mode accéléré.»

En ce moment, la réalisatrice travaille sur un nouveau projet en forme de roman graphique. Sa philosophie dominante? Croquer la vie à pleines dents sans avoir peur des difficultés. «Je n’aime pas la paresse. Si l’on possède un talent, il faut l’exploiter. Je dois mon exigence à ma curiosité. Certaines personnes ont peur d’échouer. Pas moi. Le plus important reste le parcours. L’échec en fait partie.»

Chaplin’s World, Corsier-sur-Vevey, jusqu’au 17 août

