Éditions Metropolis: trois décennies au compteur

L’événement a été dignement célébré mercredi soir dans les salons de la Société de lecture. Un 30e anniversaire qui est aussi l’occasion pour la fondatrice des Éditions Metropolis de présenter celle qui reprend la direction de la maison, la jeune Marie Hasse. Nouvelle dans l’édition, elle sera accompagnée quelque temps par Michèle Stroun.

L’avenir est devant elles, mais aujourd’hui c’est du passé qu’il est question. Trente années d’édition sur lesquelles l’alerte octogénaire se retourne avec plaisir. Épinglés à la paroi du vestibule de ses locaux du quartier de Malagnou, les visages de quantité d’écrivains – femmes et hommes – accueillent le visiteur. Des plumes posées à jamais, celles de Fernand Auberjonois, de Jeanne Hersch («Une amie de ma grand-mère», indique Marie Hasse), de Nicolas Bouvier (quatre titres au catalogue), d’un «nègre crucifié» (le titre de son livre), l’Haïtien Gérard Etienne, rencontré par l’auteur de ces lignes à l’invitation de Michèle Stroun. «La maison débutait et vous étiez un jeune journaliste», se souvient l’éditrice.

Il y a aussi des vivants sur le mur de Michèle Stroun. Leur plume écrit souvent dans une autre langue que le français. «Metropolis publie beaucoup de traductions. J’ai été traductrice et journaliste avant de me lancer dans l’édition en 1988», rappelle la fondatrice. De père polonais et de mère d’origine austro-hongroise, Michèle Stroun est issue d’une Europe bigarrée. «Je ne traduisais pas moi-même ce que je publiais, mais j’arrangeais quand je le pouvais», précise-t-elle.

Michèle Stroun a toujours gardé le même cap, privilégiant les vrais projets littéraires et les rencontres avec des textes et des auteurs en lesquels elle croit: «Je n’ai jamais cherché à réussir des coups éditoriaux. Je préfère un «long-seller» à un «best-seller». En trente ans, j’ai édité un peu plus de 200 titres. J’ai éliminé bien plus que je n’ai publié. Certains livres se sont tout de suite bien vendus, comme le «Guide des hébergements insolites» de Denise Cabelli en 2006, ou le roman de Liliane Roskopf «Une histoire de famille» en 2002. D’autres trouvent leurs lecteurs dans la durée.»

D’origine polonaise comme elle, le romancier américain Jerome Charyn figure dans le catalogue de Michèle Stroun depuis 2000. Ils se connaissent et ont convenu ensemble de la réédition intégrale en français par Metropolis de son livre sur New York paru en 1986, qui avait inspiré le nom de la maison d’édition genevoise. «J’ai travaillé longtemps avec Rui Nogueira au sein de l’association du CAC-Voltaire, alors pour moi, Metropolis, c’est aussi le film de Lang!», ajoute-t-elle.

Voir editionsmetropolis.ch

(TDG)