«Écrire, c’est retrouver ma petite musique»

Critique

Pactiser dans la jungle urbaine

Delphine de Vigan ne s’en est jamais cachée, la romancière ruse volontiers avec les fracas de sa propre histoire. L’ambition des Loyautés rompt avec ce stock émotif, ou, du moins, n’y puise plus avec une radicalité affichée. S’il s’agit encore d’enfance saccagée, le style l’emporte, glisse du thriller à la tragédie avec une audace hybride. Le récit polyphonique claque ses constats et confessions avec une précision cruelle et puissante. De l’odeur d’un training rose infligé à un ado au venin fatal d’un site porno, les tableaux captent des images indélébiles. Sans profusion, sans fioritures, les protagonistes de ce drame ordinaire avancent en cortège funeste. Le jeune Thomas condense la fureur de l’époque, piégé dans la guéguerre que se livrent ses parents divorcés, attiré par les paradis et les amis artificiels, écrabouillé par le carcan des autorités. Sa mère, brimée par un époux butor, est si prise dans ses stratégies de survie personnelle qu’elle fonctionne à l’aveugle. Hélène, la prof, refuse de trahir ses élèves, mais jusqu’où osera-t-elle garder confiance dans l’évaluation des catastrophes? En dépit de situations sordides, l’élégance morale prime, ultime loyauté des âmes nobles. Quitte à paraître absurde, voire ringard.