Doux et acide, le cinéma hispanique s'empare de la salle Arditi

Le festival de films hispaniques Caramelo y Limón se déroule du 3 au 12 octobre. La formule reste la même: une projection par soir, des films en version originale sous-titrée en français et surtout, fait rare à Genève, l'entrée est gratuite. «Che qué onda?» («Quoi de neuf?»), interpelle une tasse à maté sur l’affiche. Pour cette sixième édition, près de la moitié de la programmation est issue du répertoire argentin, le pays à l'honneur durant cette édition.

Parmi les films présentés, on retrouve la dernière réalisation de Pedro Almodóvar «Dolor y Gloria», le film uruguayen «Compañeros - la noche de 12 años» ou encore «Mi Obra Maestra» de Gastón Duprat, qui ouvrira le festival jeudi soir.

Festival engagé

«Le nom du festival «Caramelo y Limón» (Caramel et citron), C'est le reflet de la réalité des mondes hispaniques. Selon nous, elle est à la fois douce et acide, voire amère, indique Francesco Auciello, l'un des organisateurs, et cela s'exprime dans notre programmation. C'est aussi un clin d’œil au titre du film cubain «Fresa y chocolate», sorti en 1993 et réalisé par Tomás Gutiérrez Alea et Juan Carlos Tabío».

«Nous sommes un festival engagé. Les films que nous sélectionnons traitent de questions de société telles que les droits des minorités, de la communauté LGBTQI ou d’environnement», explique-t-il. La condition des femmes est un autre thème récurrent, traité notamment dans le thriller argentin «La Patota», l'histoire d'une ancienne avocate devenue enseignante dans une région défavorisée d'Argentine qui fait preuve de résilience et de persévérance, suite à une violente agression. La projection du film sera suivie le 8 octobre d'une discussion menée par María Rama, enseignante et spécialiste de cinéma à l'Université populaire de Genève.

Une partie du comité organisateur de Caramelo y Limón dans la salle Arditi. Photo: Steeve Iuncker-Gomez

«On se bat pour rester gratuits»

Balayons immédiatement tout amalgame, non, l'événement n'est pas lié au festival Filmar en América Latina, l’important rendez-vous de films consacré à la culture latino-américaine, qui a diffusé pas moins de 90 films en 2018, durant sa vingtième édition, et qui débutera le 15 novembre.

En quoi les deux festivals se distinguent-ils? «Caramelo y Limón est axé sur une dimension linguistique et culturelle, plutôt qu’un espace géographique défini», explique Francesco Auciello. Caramelo y Limón peut projeter un film espagnol et Filmar un film brésilien, mais l'inverse n'est pas possible. «Dans le futur, nous espérons, par exemple, diffuser une réalisation de Guinée équatoriale», précise-t-il.

L’offre en termes de festivals n’était-elle pas déjà suffisante, voire saturée à Genève? «Non, il n’y a jamais trop d’événements culturels, rétorque-t-il, ces différentes offres sont complémentaires.»

L’esprit de Caramelo y Limón se rapproche davantage d’un CinéTransat à la sauce hispanique. «On se bat chaque année pour que le festival reste accessible à tous, notamment aux étudiants et à la population migrante», souligne le jeune homme de 26 ans. Une gratuité rendue possible par l’aide financière de privés, d’ambassades de pays hispaniques, d'autofinancement, mais aussi grâce à la générosité du public.

L’idée de ce festival a germé en 2016 dans l'esprit de Claudia Cabrera, Isidro Fernandez, Ruben Mendes et Sebastián Restrepo, alors étudiants en espagnol à l’Université de Genève. Un événement bi-annuel imaginé originellement par des étudiants, pour des étudiants, qui s'extrait en 2018 de la sphère universitaire et devient annuel. Depuis, le rendez-vous réunit environ 150 spectateurs par soir.