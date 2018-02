Didier Burkhalter publie un deuxième livre

Didier Burkhalter aime écrire et il le prouve. En effet, l'ancien président de la Confédération avait publié début décembre, soit à peine quelques semaines après son départ du Conseil fédéral, «Enfance de terre», un recueil de récits inspirés des rencontres que l'ex-ministre des Affaires étrangères a pu faire au fil de sa carrière. Le Neuchâtelois revient déjà avec un nouvel ouvrage: «Là où lac et montagne se parlent».

Il s'agit d'un «petit livre dense dans lequel l’auteur nous dit que la clé de l’avenir du monde et des êtres humains réside dans la capacité de conjuguer les différences», explique Michel Moret, éditeur aux Editions de l'Aire à Vevey. Il raconte 6000 ans ou 250 générations entre la vie d'Aga et celle d'Alix. «Avec d'un côté le premier village créé par un amoureux des montagnes, et de l'autre, une planète toujours plus globalisée qui devient sourde à la nature», selon le résumé de l'ouvrage.

Un ouvrage qui sera mis en vente le 28 février. Didier Burkhalter sera présent ce jour-là à la librairie Payot à Vevey pour dédicacer son oeuvre, précise son éditeur. (nxp)