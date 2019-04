Deux artistes mêlent leurs voix pour poétiser le corps

Filmées en gros plan, deux mains gantées délacent délicatement une bottine, font glisser avec lenteur des fermetures Éclair, roulent ou déploient des vêtements. Les gestes, à la fois graves et harmonieux, plongent le spectateur dans un curieux état hypnotique, entre méditation et volupté. Un sentiment que vient souligner la musique organique et répétitive qui accompagne cette vidéo en noir et blanc, projetée dans une pénombre de cathédrale à la galerie Xippas.

Intitulée «Morceaux choisis», l’œuvre, tournée en 16 mm, a été coréalisée par Philippe Decrauzat et Pierre Paulin, respectivement derrière et devant la caméra. C’est à partir d’elle que s’articule l’exposition «Bodies’ delays», brillante et foisonnante collaboration artistique entre l’Helvète et le Français, lesquels ont reçu carte blanche afin de faire dialoguer leurs pratiques. Comme pour mettre en relief cette exigeante conversation qui entremêle poésie, peinture, photographie et prêt-à-porter, le duo a invité l’Américain Dan Walsh à glisser ses noirs et ses blancs entre les leurs par le biais d’un livre baptisé «Black and white». Propriété de Philippe Decrauzat, l’un des vingt-cinq exemplaires de cette précieuse édition, composée de 44 dessins géométriques tracés au pinceau, peut être consulté par le visiteur.

Bribes de texte au fond d'une chaussure

Les habits manipulés dans le film se retrouvent diversement présentés au fil de l’exposition, soit négligemment abandonnés sur le rebord d’un mur, soit photographiés en plan serré sur le dos d’une contorsionniste. Il s’agit de copies de pièces issues de la garde-robe de Pierre Paulin, dans lesquelles il a fait imprimer des extraits de ses textes et poèmes. On en déchiffre des bribes au fond d’une chaussure ou sur la doublure d’une veste en cuir: l’artiste signifie par là que les vêtements dont on se pare quotidiennement fonctionnent comme les mots qu’on prononce, formant un langage propre à chacun.

À ces œuvres couleur charbon répondent les grands shaped canvas (ndlr: toiles dont le châssis offre des formes découpées) presque immaculés de Philippe Decrauzat. Techniquement virtuose, cette série de peintures sereines, quasi monochromes à l’exception de délicats tracés ton sur ton, s’inspire du motif de la croix de Malte, à savoir le dispositif mécanique permettant d’entraîner la bobine dans une caméra. Elle renvoie ainsi à «Morceaux choisis».

«Bodies’ delays» nécessite certes de prendre le temps de l’imprégnation. Mais une fois immergé, on se sent comme enveloppé par la proposition des deux artistes. Ils parviennent, sans jamais montrer une once de peau, à rendre omniprésente la poésie du corps et de ses mouvements.

«Bodies’ delays» Jusqu’au 4 mai à la galerie Xippas. www.xippas.com (TDG)