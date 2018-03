Des stars réunies pour tourner un film à Uni Mail

Rien ne ressemble plus à un tournage de film qu’un autre tournage. En ce début de mars, le Genevois Jacob Berger met en boîte les derniers plans de Dévoilées dans notre ville. Jeudi, son équipe et lui se trouvaient à Uni Mail pour tourner une séquence avec toutes les comédiennes du casting: Julie Gayet, Marthe Keller et Lola Créton. Trois générations de femmes pour une histoire de famille et de radicalisation. A priori destiné à une diffusion télévisée, Dévoilées est produit par la RTS et Vega Film. «Je tourne comme s’il s’agissait d’un film de cinéma», précise toutefois Jacob Berger. En arrivant sur place, on croise d’ailleurs Ruth Waldburger, la grande boss de Vega, visiblement heureuse de voir que tout se passe bien, malgré une météo neigeuse qui a contraint l’équipe à modifier le plan de tournage à la dernière minute. Des plans qui devaient se tourner dans le parc attenant à Uni Mail se font finalement à l’intérieur du bâtiment. L’équipe commence par une séquence se déroulant dans l’un des amphithéâtres. Seul l’un des côtés est occupé. La scène montre l’arrivée de Lola Créton, suivie d’un échange de regard sévère avec une autre comédienne, Nastassja Tanner, qu’on a pu voir dans Prénom: Mathieu de Lionel Baier, l’un des quatre téléfilms de la collection Ondes de choc.

Les deux actrices réunies

Plusieurs plans se succèdent. Certains nécessitent plusieurs prises. Jacob Berger est directif, sûr de lui, l’œil souvent rivé sur le combo. Pour l’instant, pas trace de Julie Gayet ni de Marthe Keller. Elles n’interviennent que lors de la scène suivante, qui contraint l’équipe à déménager et investir l’endroit où se trouvent les casiers des étudiants. Pendant la mise en place, on essaie d’attraper Marthe Keller. Réticente, elle avoue ne pas aimer répondre aux questions des journalistes juste avant une prise: «D’autant moins que là, j’ai beaucoup de texte. Ce n’est pas une partie facile.» La séquence montre en effet les deux actrices essayant de cuisiner une amie de leur fille et petite-fille pour savoir si celle-ci est embrigadée par des djihadistes. Mais le lieu de tournage est trop étroit et son accès, à moins d’être figurant assermenté – il y en a une dizaine –, impossible. «Le scénario m’a énormément plu, confie Marthe Keller. Jacob, je le connaissais un peu pour l’avoir croisé à Soleure. Le personnage que je joue ne me ressemble pas du tout. Cette femme est plus mystérieuse. C’est pour ça que je n’aime pas en parler. Je n’aime pas quitter le personnage.» Sur ces entrefaites, une assistante vient la chercher, coupant court à la conversation. L’attente reprend. Longue, endurante, déroutante. Julie Gayet nous promet quelques minutes d’entretien, mais celles-ci ne semblent jamais arriver. À la fin, l’équipe se rend à la tour de la RTS pour une autre scène. La nuit tombe. Julie Gayet doit encore prendre son train pour aller à la cérémonie des César, qui a eu lieu vendredi soir. Elle en repartira ensuite pour les Oscars. C’est finalement dans la loge de maquillage qu’on arrive à extraire l’actrice quelques instants. «Le fait que Marthe Keller joue dans le film a été déterminant pour que j’accepte, souligne Julie Gayet. On se connaît depuis longtemps et j’adore son humour. Mais dans un projet, c’est toujours le réalisateur qui compte en premier lieu. C’est du reste dans cette même optique que je produis mes films.»

«Femme de François Hollande»

Aujourd’hui, Julie Gayet se définit surtout comme productrice. «J’aime les films de metteurs en scène, leur manière de choisir les acteurs également. Sinon, cela ne m’intéresse pas. C’est Agnès Varda qui m’a inculqué cet amour. Ma passion, c’est l’écriture. Et un film, c’est une écriture en soi, de toute façon.» Ce cumul de casquettes, l’actrice l’assume très bien. «Certains me voient comme actrice, d’autres comme productrice. Ou aussi comme femme de François Hollande, ajoute-t-elle en souriant. J’aime tellement ce métier de productrice que je me surprends à aller tous les jours au bureau avec l’impression d’être en vacances. Le jeu d’actrice m’a apporté une vraie liberté. J’ai besoin que ces deux activités soient cohérentes. Il n’y a rien de pire que d’aller sur un tournage et de ne pas être en adéquation. Ainsi je ne joue pas non plus dans les films que je produis.» Le dialogue dévie sur un cinéaste roumain que nous adorons en commun, Corneliu Porumboiu. «J’ai découvert son film sur la partie de football arbitrée par son père (ndlr: «Match retour», sorti en 2013) grâce à une amie. Un chef-d’œuvre!» C’est à peu près à ce moment qu’on vient la chercher pour le prochain plan. Jacob Berger émet l’envie de lui faire faire un chignon. Proposition adoptée lorsqu’on recroise l’actrice, galopant vers le plateau. Le tournage de Dévoilées doit encore se dérouler quelques jours à Genève puis à Zurich, Kloten et Londres. Tout cela jusqu’au 14 mars. «Les séquences dans l’aéroport de Kloten sont particulièrement complexes à mettre en place. Il faut énormément d’autorisations», commente encore Jacob Berger. Si tout se déroule comme jeudi, l’affaire devrait être pliée dans les temps. Rendez-vous bientôt sur les écrans. (TDG)