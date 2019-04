Denis Rabaglia, un retour inespéré

On a passé presque dix ans sans lui, sans nouveaux films, et il n’a pas changé. Le Valaisan Denis Rabaglia avait cartonné en 2000 avec «Azzurro», succès public et Prix du cinéma suisse mérité. Huit ans plus tard, «Marcello Marcello», non sans quelques détours par la création télévisuelle, rappelait qu’il était l’un des seuls à pratiquer un cinéma commercial décomplexé et souvent fort drôle. Aussi son retour, l’été dernier à Locarno, avec «Un nemico che ti vuole bene», littéralement «Un ennemi qui te veut du bien», nous a-t-il particulièrement réjouis, d’autant plus que cette fois, la comédie transite par le polar et que les genres se marient avec bonheur.

L’accord d’une star italienne

«J’avais un peu disparu des écrans, témoigne-t-il. Et je me rends compte que le cinéma a tellement changé en dix ans. Aujourd’hui, on produit plus qu’on ne peut sortir. Ce qui signifie, pour prendre l’exemple de l’Europe, où se produisent 2400 films par année, soit 40% de plus qu’en 2007, qu’un tiers d’entre eux reste sur le carreau. Dans cet environnement, j’ai toujours maintenu le même modèle, qui se rapproche du «mainstream». Je vais être clair, ça ne m’intéresse pas de faire des films pour la Quinzaine des réalisateurs et ce n’est vraiment pas ma priorité. J’affiche plutôt ma volonté de m’inscrire dans un marché, mais pas de manière ostentatoire. Je suis un peu à part dans le cinéma suisse, et je ne sais pas si mes collègues perçoivent leur cinéma comme un pur acte artistique.» Cet amour d’un certain cinéma commercial et du public ne va pas sans heurts. Pour faire simple, «Un nemico…» a aussi pu se faire parce que Diego Abatantuono, qui est une énorme star en Italie, a dit oui. «À partir de ce moment-là, le film est devenu facile à monter. Le tournage a pris trente-cinq jours. Mais avant cela, il y a environ deux ans et demi qui se sont écoulés. Et puis juste avant, j’ai tenté de monter un film qui s’est effondré. Il était sans doute trop lourd, avec des acteurs connus.» Voilà qui explique en partie ces dix années d’absence des écrans. Aujourd’hui, Denis Rabaglia assume un film à cheval entre deux genres, la comédie et le drame policier. «Mon modèle, c’est «In Bruges» (ndlr: de Martin McDonagh, 2008). Un mélange de divertissement et de tension policière. On sait qu’on peut en rire tout en étant conscient que des choses graves peuvent survenir. J’ai conduit mon film comme un récit sérieux, m’inspirant du cinéma anglo-saxon. Je voulais filmer les Pouilles comme si on était en Flandres. Les producteurs me laissaient faire. À partir du moment où Diego avait dit OK, tout était OK. Mais le convaincre n’a pas été facile. Dans un premier temps, il a refusé. Dans un second temps aussi. Nous sommes revenus à la charge. Alors il a fini par dire oui, tout en proposant des changements, des petites corrections dans le scénario. C’est après seulement que je l’ai rencontré. Il a senti que je savais faire, il a posé quelques menues conditions et tout était en ordre. Il n’aime pas être dans un système qu’il ne maîtrise pas. Ensuite, je ne l’ai presque jamais vu seul à seul. Il est perpétuellement entouré. Comme la plupart des stars. Mais pour résumer les choses, j’ai littéralement été sauvé par Diego.»

Un projet en anglais

Depuis toujours, Denis Rabaglia travaille à la fois en français et en italien. Ce qui lui permet d’avoir une double carrière. «Je dirais pourtant que je n’appartiens ni à l’un ni à l’autre. Je ne suis clairement pas dans le cinéma français. Parmi les Suisses, ils sont peu à pouvoir monter des films en France. Il y a Frédéric Mermoud, mais c’est presque le seul. Pour ma part, je sais que mon sens de l’humour me permet d’avoir un pied dans le cinéma italien.» Il lui a également permis de faire appel à une autre star, Sandra Milo, 86 ans, ex-égérie de Fellini. «Elle est courageuse, agréable et assez tranchante. Elle garde un bon souvenir de son rapport au cinéma français. Donc c’était assez facile de la convaincre.» En ce moment, Denis Rabaglia compte encore changer de langue. «J’ai un projet de comédie dramatique très anglo-saxonne. Donc en anglais. J’espère qu’elle se tournera l’année prochaine. L’essentiel est d’arriver à un bon script. Je fais un cinéma du «storytelling» (ndlr: qui raconte des histoires), un chemin que je me suis choisi tout seul. Et en Suisse, il n’y a pas énormément de concurrence, mais il y en a.»

En ce moment au cinéma Bio (TDG)