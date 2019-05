Découverte d'une salle datant de 60 après JC

Une équipe d'archéologues vient de mettre au jour à l'occasion de travaux de restauration une salle recouverte de fresques antiques dans la Domus Aurea, palais impérial construit à Rome par Néron au Ier siècle. La décoration picturale de la voûte est bien visible et assez bien conservée.

C'est au cours d'une intervention réalisée il y a quelques jours dans une des salles de la Domus Aurea que les archéologues ont découvert, à travers une ouverture, une salle inconnue décorée de fresques, a expliqué vendredi à l'AFP le Parc archéologique du Colisée, qui supervise les travaux.

Baptisée «La salle du sphinx», cette chambre qui est en grande partie enterrée et dont seule la voûte est pour l'heure visible, «raconte l'atmosphère des années 60 du Ier siècle après JC à Rome», explique le Parc archéologique dans un communiqué.

Sur un fond blanc, on peut voir «des cadres tracés en rouge, contournés par des lignes de couleur jaune-ocre avec des bandes dorées ponctuées d'une dense série d'éléments végétaux», explique le parc archéologique.

Dans chacun de ces cadres apparaissent diverses formes animales -- une panthère, des oiseaux, des centaures cabrés, un sphinx isolé... -- ainsi que des instruments de musique. Les architectes et les archéologues ont procédé à la mise en sécurité et à la consolidation des fresques avant d'envisager une phase ultérieure d'excavation pour dégager la chambre dans sa totalité.

Magnifiques fresques

Construite entre 64 et 68 ap. JC, l'immense et fastueuse Domus Aurea occupait avec ses bâtiments, jardins et lac artificiel le centre de la Rome antique.

Après la mort de Néron, en 68 ap. JC, ses successeurs voulurent détruire tout ce qui rappelait son souvenir. Trajan fit ainsi recouvrir la Domus Aurea de terre tandis que Vespasien lança la construction du célèbre Colisée à l'emplacement du lac artificiel. De l'ensemble, laissé à l'abandon pendant des siècles, il ne reste plus aujourd'hui que des vestiges jalousement préservés.

Le site avait été redécouvert à la Renaissance par les grands artistes, dont Raphaël, qui étaient parvenus à se glisser dans l'une des pièces par un trou percé dans le toit pour y découvrir de magnifiques fresques dont ils se sont ensuite inspirés. (ats/nxp)