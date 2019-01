De Madonna à Star Wars: ce qui vous attend en 2019

Tarantino 10e film, Scorsese et De Niro 10e collaboration, Star Wars 9e épisode, «Game of Thrones» 8e saison, Houellebecq 7e roman, l'Opéra Garnier 350e anniversaire... 2019 ne sonnera pas vraiment neuf, mais aura tout de même de quoi passionner les foules.

CINEMA

Tarantino réunit Brad Pitt et Leonardo DiCaprio dans «Once upon a time in Hollywood», sur l'industrie du cinéma et les meurtres de Charles Manson (sortie le 14 août).

Scorsese retrouve De Niro, Joe Pesci et Al Pacino pour «The Irishman», un film produit par Netflix, qui pourrait pourtant retenir l'attention du Festival de Cannes.

Ce sera aussi le retour de «Star Wars». Après l'échec relatif du spin-off consacré à «Solo», les fans de la saga vont revenir aux bases en suivant les aventures de Rey (Daisy Ridley) et Kylo Ren (Adam Driver). Pour ce 9e tome de la saga, il faudra attendre décembre.

Côté français, après le succès de «Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ? en 2014», Christian Clavier, Chantal Lauby, leurs filles et leurs gendres, reviennent pour un deuxième volet, baptisé «Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu?» (30 janvier)

Autre succès attendu pour Fabien Ontoniente et Franck Dubosc, le duo de la saga Camping, qui sortiront mi-février la comédie «All inclusive».

Neuf ans après «Les Petits Mouchoirs», Guillaume Canet signe la suite, intitulée «On finira ensemble». Retour au Cap Ferret, où Max, interprété par François Cluzet, est en pleine crise de la soixantaine.

Le cinéma français attend aussi beaucoup mi-avril de «Raoul Taburin», avec Benoit Poelvoorde et Édouard Baer, sur un vendeur de bicyclettes qui ne sait pas faire...

Enfin pour les plus jeunes, attendez-vous l'hiver prochain à seriner en boucle «Libérée, délivréeeeeee»: La suite de la Reine des neiges de Disney est en effet attendue dès fin novembre 2019. L'année 2019 sonne également le grand retour de «Toy Story» pour une 4e aventure.

SERIES

Qui, des Stark ou des Lannister, régnera sur le Trône de Fer? Réponse en avril pour les fans de «Game of Thrones», avec la diffusion de la 8e et dernière saison. Un final attendu par des millions de fans. Six épisodes seront nécessaires pour mettre un point final à la saga fantastico-médiévale qui accumule les succès depuis 2011.

Autres retours attendus en 2019: sur Netflix, «The Crown» (saison 3), avec un nouveau casting (Olivia Colman dans le rôle de la reine Elisabeth), et «Stranger Things» (saison 3).

Sur HBO, le très poisseux «True Detective» sera à voir à partir du 13 janvier (avec Mahershala Ali de «Moonlight»).

MUSIQUE

Madonna, Rihanna, Lady Gaga, Lana Del Rey, Ariana Grande... L'année 2019 devrait être celle du retour de stars féminines de la chanson, avec de nouveaux albums.

Après avoir fêté ses soixante ans, Madonna dit aussi «la reine de la pop» prépare depuis des mois son nouvel album avec le producteur Mirwais, à qui elle doit le succès de «Music» au tournant des années 2000.

Déjà à l'honneur avec sa prestation et la bande originale de «A Star is Born», qui pourrait bien lui valoir un Oscar, Lady Gaga s'apprête à donner un successeur à son album «Joanne».

Rihanna avait mis entre parenthèses ses activités musicales. C'est incidemment sur Instagram qu'elle vient de révéler son retour aux affaires pour 2019.

Quatre ans après «Born In The Echoes», les Chemical Brothers reviennent avec un 9e album, No Geography, au printemps.

Bruce Springsteen travaille lui sur un nouvel album et annonce une nouvelle tournée au Royaume-Uni avec le E Street Band pour 2019.

Elton John poursuit lui en Europe sa tournée d'adieu, entamée aux Etats-Unis cet automne. Il aura également les honneurs d'un biopic «Rocketman» (sortie le 29 mai). Les Rolling Stones lancent une tournée américaine au printemps 2019, tandis que le groupe british Muse enflammera de son côté Zurich début juillet dans un concert gigantesque dont il a le secret.

It's great to be playing back in America. Feels like we're coming home. https://t.co/t2FnkLmIyb pic.twitter.com/TNuqi3YtYu — Keith Richards (@officialKeef) 19 novembre 2018

LITTERATURE

Chacun de ses livres est un événement. «Sérotonine» ne devrait pas y échapper. Avec sa préfiguration d'une crise type «gilets jaunes» et son spleen de quadra dépressif, se souvenant de ses amours perdues, «Houellebecq» risque une nouvelle fois de secouer le cocotier littéraire. Le roman sort le 4 janvier et son auteur a décidé de rester muet.

Figure marquante des lettres du XXe siècle, Romain Gary («La promesse de l'aube») fera son entrée dans la prestigieuse collection de La Pléiade, en mai, avec deux volumes de romans et récits.

Côté polars, la Suédoise Camilla Läckberg lance une nouvelle trilogie avec «La cage dorée». Les fans de Stephen King seront aux anges: le maître américain de l'horreur revient le 30 janvier avec «L'outsider», qui raconte l’histoire d’un enfant de 11 ans retrouvé dans le parc d’une ville, tabassé à mort.

ET COTE SUISSE?

Outre les traditionnels festivals de musique de l'été, l'événement culturel à ne pas manquer sera la Fête des vignerons. Reconnue par l’UNESCO qui l’a inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, elle se déroulera à Vevey du 18 juillet au 11 août.

Degas, Cézanne, Monet, Renoir, Gauguin, Matisse et d'autres seront à l'honneur dès le 8 février à la Fondation Gianadda à Martigny. La célèbre fondation valaisanne fait la part belle à l’art impressionniste des maîtres de la peinture française du XIXe siècle en proposant les chefs-d’œuvre de la remarquable collection Ordrupgaard de Copenhague.

EXPOSITIONS A PARIS Enfin, vu le nombre de Suisses qui n'hésitent pas à se rendre à Paris pour visiter une expos, soulignons un succès pharaonique en vue. En effet, à partir du 23 mars, Paris va acccueillir 150 oeuvres issues de la tombe de Toutankhamon, dont plus d'une cinquantaine sortent pour la première fois d'Egypte.

Le Louvre doit accueillir en octobre une grande exposition Léonard de Vinci, pour les 500 ans de la mort du maître de la Renaissance. Mais l'incertitude demeure sur le prêt de plusieurs chefs d'oeuvre des musées d'Italie. (nxp)