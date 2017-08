De Broadway à Genève, le pari fou d’un jeune

La valeur n’attend pas le nombre des années. A 18 ans, Ylan Assefy-Waterdrinker fait ses premiers pas en tant que metteur en scène. A la tête d’une équipe de 60 personnes, dont 22 comédiens âgés de 13 à 19 ans, il présentera sa version de "Legally Blonde" au Casino-Théâtre du 25 au 27 août. «Savoir que cette comédie musicale a été créée à Broadway en 2007 et que, dix ans plus tard, je la mets en scène, c’est vraiment cool. Surtout que ce spectacle n’a encore jamais été produit à Genève», confie Ylan Assefy-Waterdrinker.

Mais qui est ce jeune ambitieux dont "Legally Blonde" constitue le travail de maturité? Malgré un nom de famille aux sonorités étrangères, il a toujours vécu dans la Cité de Calvin et étudie au Collège Rousseau. Origines afghanes par son père (Assefy), hollandaises par sa mère (Waterdrinker). Passionné par l’univers des comédies musicales depuis sa plus tendre enfance, il a intégré l’association de théâtre amateur de Genève GAOS (Geneva Amateur Operatic Society) en 2014 et a effectué son baptême du feu sur scène avec "La famille Addams", son coup de cœur. «Comme je n’avais pas la moindre expérience, je me suis rendu à l’audition sans grande prétention. Obtenir le rôle principal a donc été une incroyable surprise», se souvient-il.

Sept spectacles plus tard, le Genevois porte cette fois-ci la casquette de metteur en scène. D’où lui vient cette envie? «Durant ces sept projets, ma tête bouillonnait d’idées à chaque instant. Parfois j’en ai suggéré au metteur en scène et certaines ont été reprises», explique-t-il. C’est dans cette optique qu’il a choisi de se lancer. Le travail de maturité et le traditionnel spectacle d’été de GAOS consacré aux jeunes se révélèrent l’occasion idéale pour s’essayer au métier, tout en bénéficiant de l’encadrement et des conseils de professionnels.

Choisir une pièce n’est souvent pas un jeu d’enfant. Il faut tenir compte de nombreuses contraintes, notamment les droits d’auteur et les coûts de production. Le paramètre financier s’avère d’autant plus déterminant pour un projet amateur. «Je me suis dit que pour ma première production, il fallait une histoire drôle et divertissante pour le public.» Au premier abord, la comédie "Legally Blonde" paraît un peu cliché, mais elle a fini par séduire le jeune collégien.

«Les chansons sont entraînantes et il y a des répliques drôles toutes les deux lignes.» Connue dans le monde cinématographique sous le titre "La revanche d’une blonde", cette pièce raconte l’histoire d’Elle Woods, folle amoureuse de son copain. Lorsqu’il rompt avec elle sous prétexte qu’elle n’est pas assez sérieuse, elle va tout faire pour prouver qu’elle vaut davantage que les apparences. Allant jusqu’à s’inscrire à la prestigieuse Université Harvard.

Une fois les droits obtenus, Ylan Assefy-Waterdrinker a cherché à s’approprier la pièce et non à réaliser une copie de Broadway. «On veut montrer aux gens qu’on a fait notre propre version, et présenter une mise en scène adaptée au contexte des jeunes. Pour les auditions, j’ai privilégié le talent plutôt que le physique. Notre rôle principal en est la preuve, puisque Noah est une vraie brune, alors qu’Elle Woods, le personnage principal, est blonde.»

Gérer une troupe composée de 22 adolescents d’âges différents représente un sacré défi. Une collaboration jusqu’ici harmonieuse, grâce à une organisation réglée comme du papier à musique. Pour diriger, il s’appuie sur ses propres expériences en tant que comédien. Selon lui, le secret pour motiver les troupes, c’est de ne rien laisser au hasard et d’éviter que quelqu’un n’ait rien à faire. Afin de souder l’équipe et de créer une ambiance conviviale, rien de tel qu’une journée consacrée à la peinture des décors, véritable rituel au sein de GAOS.

Son travail de maturité se présentera sous forme de compte-rendu. Au terme des dix-huit répétitions et des quatre représentations, les comédiens répondront à un questionnaire destiné à partager leurs impressions. Ylan Assefy-Waterdrinker a également prévu d’interviewer ses anciens metteurs en scène et de confronter leurs points de vue avec sa propre expérience. Tout ce qui touche à la création du spectacle sera décrit et immortalisé par un reportage photographique.

Casino-Théâtre, rue de Carouge 42, comédie musicale en anglais, le 25 août à 20 h, le 26 août à 15 h et 20 h, le 27 août à 15 h, dès 19 fr. Billetterie: www.theatreinenglish.ch (TDG)