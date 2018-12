«Comment pouvez-vous me haïr?»

Un musicien noir, compagnon de route de Chuck Berry, qui parcourt l’Amérique pour papoter avec des dignitaires du Ku Klux Klan et des néonazis. Ce n’est pas le pitch du dernier Spike Lee mais bien l’histoire pas banale de Daryl Davis, militant antiraciste qui a fondé sa lutte sur une sorte de dialectique: «Tant que deux ennemis discutent, ils ne combattent pas.» Ces discussions au long cours auraient amené plus de 200 membres du KKK à renoncer à leur idéologie raciste, affirme le musicien qui conserve précieusement une quarantaine de robes et capuches.

Un travail de déradicalisation – ou «désengagement» – raconté dans un documentaire diffusé sur Netflix, «Accidental Courtesy: Daryl Davis, Race & America», qui vaut le détour, ne serait-ce que pour ces scènes d’entretiens surréalistes entre Davis et ses «amis» suprémacistes. Des amitiés sujettes à controverses. Récemment, l’activiste n’a ainsi pas hésité à témoigner en faveur d’un chef du KKK poursuivi pour avoir ouvert le feu lors du rassemblement raciste de Charlottesville.

«On me lançait des canettes, des bouteilles, les déchets de la rue. Moi je ne comprenais pas»

À l’origine de cet étonnant sacerdoce, une enfance atypique passée dans le milieu très protégé des ambassades américaines et des écoles internationales. Le racisme, Daryl Davis ne le découvre qu’à l’âge de 10 ans, lorsqu’il est pris pour cible lors d’une parade scoute à son retour aux États-Unis. Tous les autres enfants sont blancs, le public, blanc. «On me lançait des canettes, des bouteilles, les déchets de la rue. Moi je ne comprenais pas. Était-ce parce que j’étais le petit nouveau? Quand je suis rentré, mes parents m’ont expliqué que c’était à cause de la couleur de ma peau, mais je ne les ai pas crus. Cela n’avait tout simplement aucun sens.» La mort de Martin Luther King, un mois plus tard, et les émeutes qui s’ensuivent sont une douche froide. Naît une question qui deviendra l’obsession d’une vie: «Pourquoi me haïssez-vous, alors que vous ne me connaissez même pas?»

Comment vous êtes-vous retrouvé à côtoyer des membres du Ku Klux Klan?

Adolescent, j’ai lu énormément: sur les suprémacistes noirs, sur les suprémacistes blancs, sur le nazisme, l’antisémitisme, le Ku Klux Klan, le néonazisme aux États-Unis… Aucun de mes livres ne m’a apporté de réponse. Et puis en jour, j’ai eu l’occasion de rencontrer un membre du KKK. Cela ne m’a pas frappé tout de suite mais, à un moment, j’ai réalisé qu’il pourrait m’organiser une interview avec le leader du Klan. A qui d’autre poser ma question qu’à un gars qui est allé jusqu’à s’engager dans une organisation construite sur la haine à l’égard des gens qui ne leur ressemblent pas? J’ai décidé de voyager pour rencontrer d’autres chefs du KKK et d’écrire un livre à propos de cela. Parce que tous les livres que j’ai sont écrits par des Blancs. Les deux seuls auteurs noirs à avoir écrit sur le KKK racontaient comment ils avaient échappé au Klan dans les années 30 et 40. Moi, je voulais faire ces entretiens face à face.

Vous avez trouvé une réponse à votre question: pourquoi ces gens vous haïssent sans même vous connaître?

Il n’y a pas de profil unique. Certaines personnes rejoignent le KKK par tradition familiale, d’autres pour des motifs socio-économiques. Typiquement des ouvriers blancs qui ont perdu leur boulot au profit d’immigrés payés moins cher. Là, le Klan débarque dans la ville, fait un rassemblement public et exploite la situation: «Personne ne soutient les Blancs; si vous nous rejoignez, on récupérera vos jobs», etc. Les gens finissent par rejoindre le mouvement et puis ils se radicalisent. D’autres adhèrent par socialisation. Imaginez débarquer dans une ville très raciste. Pour monter votre business, il faut vous intégrer. Alors vous vous inscrivez à la Chambre de commerce, puis au country club, puis au Ku Klux Klan. Et puis, tout simplement, beaucoup de gens n’embrassent pas la diversité. Il y a une forme de ségrégation territoriale: on habite dans des quartiers où nos voisins vous ressemblent. Sauf que les années passent, votre quartier blanc se métisse et, un jour, vous vous rendez compte que la seule personne qui vous ressemble c’est vous. C’est déconcertant de passer de la majorité à la minorité. Les gens ne se sont pas préparés à cela, c’est comme si on prenait leur pays. Les KKK et néonazis que j’ai rencontrés craignent la «marronisation» de la société ou ce qu’ils appellent le génocide des Blancs. D’ici à 2042, le pays sera 50% blanc, 50% de couleur, et puis les Blancs deviendront une minorité. Certaines personnes n’acceptent pas cela et deviennent très nerveuses. C’est ce qui explique qu’il y a de plus en plus de loups solitaires.

Comment cela?

Dans le contexte actuel, les néonazis et le KKK essaient d’accélérer leurs efforts de recrutement. «Immigration illégale», c’est un mot-clé, ils s’en fichent des immigrés illégaux canadiens ou d’Europe de l’Est. Si leur fille en épouse un, leurs petits-enfants seront blancs. Mais avec quelqu’un du Nigeria ou du Salvador, c’est autre chose. Alors ils rejoignent ces groupes à slogan: «Nous allons reprendre notre pays», «make America great again». Et quand ça n’arrive pas, ils se retrouvent frustrés, alors ils décident de s’en charger eux-mêmes. Ils vont dans une synagogue «boum», une église noire «boum». En plus on se rapproche de 2042, on verra de plus en plus de ces loups solitaires.

Les suprémacistes parlent de «guerre raciale», vous l’évoquez parfois aussi. Vous y croyez?

Ils parlent de la «Rahowa» (pour racial holy war, la sainte guerre raciale) depuis des décennies. Je l’ai entendu pour la première fois de la bouche du chef du parti nazi américain, qui était venu faire un discours dans ma classe en 1974 – oui, on avait des intervenants plutôt controversés à l’école, c’était une autre époque. Pourquoi pensez-vous que les suprémacistes ont organisé un rassemblement l’an passé à Charlottesville? (TDG)