Comment Aznavour est devenu légende vivante

Après ce livre, il ne reste plus grand-chose à dire sur Charles Aznavour. Sauf ce qui lui arrivera ces prochaines années. Les 637 pages de "Vies et légendes de Charles Aznavour" explorent le personnage dans ses moindres recoins. L’auteur est Robert Belleret, un ancien journaliste au Monde, qui a écrit les biographies de Léo Ferré (1996) et de Jean Ferrat (2011), et deux livres sur Edith Piaf, en 2013 et 2015.

Piaf, on la croise assez tôt dans la lecture de "Vies et légendes de…". Elle a connu Aznavour en janvier 1947, alors qu’ils participaient tous les deux à l’émission «Music-hall de Paris». Edith Piaf et Charles Trenet étaient les vedettes de ce programme, dans lequel Roche & Aznavour figuraient avec trois chansons très swing, qui plurent à la môme. Elle leur proposa de participer à sa tournée avec les Compagnons de la chanson à travers la France, la Belgique et la Suisse. Genève fut l’une de leurs étapes, en mars 1947 à la Comédie. Pierre Roche et Charles Aznavour se séparèrent un peu plus tard, car le pianiste avait choisi de s’installer au Canada, où il est mort en 2001. Aznavour resta en France, dans l’ombre de Piaf, qui voyait en lui un compositeur plus qu’un chanteur. Compositeur, il l’est assurément. Auteur aussi.

Le répertoire de ses chansons, placé à la fin du volume, indique 299 titres dont Aznavour est à la fois le compositeur et l’auteur. En tout, il a signé les musiques de 430 chansons et les paroles de plus de 600. Il en a interprété plus de 450. Ce dernier chiffre étonnerait ceux qui, comme Piaf, ne prédisaient pas un grand avenir au chanteur. Avant de pouvoir faire valoir son talent, aujourd’hui confirmé par une carrière exceptionnellement longue – il aura 94 ans le 22 mai et il chante toujours! – Aznavour dut avaler pas mal de couleuvres.

Ni son physique ni sa voix ne correspondaient aux critères de l’époque de ses débuts. Le récit que fait Robert Belleret de l’enfance et de la prime jeunesse de l’artiste le montre bien. Il a pris des coups, en dépit desquels, ou grâce auxquels, il a appris à s’imposer. Son origine ne comptait pas pour rien dans ce dur apprentissage. Il était le fils d’émigrés arméniens venus de Salonique à Marseille, les Aznaourian, qui lui avaient légué un nez busqué qui le faisait arrêter dans la rue pendant l’Occupation. Il le fera modifier en 1951 à New York.

Biographie non autorisée, puisque Charles Azanavour n’a pas souhaité répondre aux questions de Robert Belleret, "Vies et légendes de…" s’appuie sur les souvenirs publiés au fil des décennies par le chanteur lui-même et ses proches. Le journaliste a aussi lu et écouté quantité d’interviews du chanteur, épluché la presse, lu, visionné, comparé, enquêté comme un fin limier.

Ce faisant, il a réussi à éclaircir un point de l’histoire des Aznaourian (orthographe d’origine) que Charles et sa sœur ignoraient. Quand et où leurs parents s’étaient-ils mariés? «C’est donc une révélation majeure que nous sommes en mesure de faire ici», se réjouit Robert Belleret. C’était le 22 janvier 1922 à Smyrne, provisoirement grecque avant de redevenir turque (aujourd’hui Izmir).

Belleret nous apprend que la mère d’Aznavour, née au bord de la mer de Marmara, était partie étudier à Constantinople sous la garde de sa grand-mère. Ainsi avaient-elles échappé au martyre de toute leur famille restée en province. Concernant le père du chanteur, son biographe a trouvé son lieu de naissance: Akhaltsikhé en Géorgie, à 20 kilomètres de la frontière turque.

Des mânes indissociables du fabuleux destin du «petit Charles», un enfant comédien, un fantaisiste, un parolier, un compositeur, un chanteur, un acteur de cinéma. Et pour finir, une légende vivante, brillamment éclairée par cette monumentale et passionnante biographie.

Il est chez lui en Suisse depuis juillet 1972

C’est au chapitre «La décennie des emmerdes» (allusion à la chanson "Mes emmerdes" sortie en 1976) que Robert Belleret place l’installation de Charles en Suisse. Le 17 juillet 1972, l’artiste devient résident français en Valais au bénéfice d’un forfait fiscal. Il a acheté un chalet à Icogne, près de Crans-sur-Sierre. S’il avait été mieux conseillé, le fisc et les douanes français n’auraient pas fondu sur lui. Il y aura un procès Aznavour en 1977 à Versailles. Le chanteur est condamné à la prison avec sursis et à d’importants paiements. D’abord locataire de Sofia Loren à Genève, il achète en 1977 une résidence à Corsier, qu’il vendra quelques années plus tard. Après avoir essayé de vivre en Californie, la famille Aznavour retrouve Genève en 1984, s’installe à Cologny, puis en 1986 à Vandœuvres. Fin 1989, c’est Thônex qui les accueille. En 2012, nouveau déménagement. cette fois-ci dans le canton de Vaud, chemin des Ramiers à Saint-Sulpice.

«Vies et légendes de Charles Aznavour», par Robert Belleret, Éditions de l’Archipel, 637 pages (TDG)