Clint Eastwood rate la marche du Thalys

Il y a quelques jours, la toute-puissante Warner Bros annulait purement et simplement les projections de presse du nouveau film de Clint Eastwood. Impossible de visionner à l’avance Le 15 h 17 pour Paris, reconstitution de l’attentat du Thalys, durant lequel trois Américains avaient maîtrisé un terroriste s’apprêtant à commettre un carnage. Uniquement en Suisse? Nullement. Un peu partout en Europe et dans le monde. Décision prise unilatéralement par la direction de Los Angeles, qui règne sur les écrans du monde entier depuis ses bureaux climatisés. La raison à cela? La Warner ne désirait voir paraître aucun papier critique sur le film le jour de sa sortie. Avec une exception pour les journalistes nominés pour des junkets (interviews de groupe) avec les talents du film. Ceux-là avaient droit à une projo, à la condition de ne rien tweeter dans la foulée. De tels procédés sont rares et jamais de bon augure. Certes, d’autres films sortent sans «projo de presse» - c’est par exemple le cas cette semaine de Cinquante nuances plus claires, troisième volet d’une franchise qui se distingue par sa nullité -, mais il s’agit le plus souvent de produits qui se passent allègrement de nos avis critiques pour affronter le public.

Patriotisme et pathos

C’est donc muni d’un certain nombre d’a priori que nous sommes allés hier à la première séance publique d’un film qui, à défaut de briguer le statut de chef-d’œuvre, se profilait au minimum comme une expérience inédite et intéressante. En effet, pour reconstituer l’attentat déjoué du Thalys Amsterdam – Paris, survenu comme on le sait en août 2015, soit quelques mois avant le tristement célèbre 13 novembre, Clint Eastwood a recruté les vrais héros de cette histoire, premiers comme seconds rôles, leur demandant de faire les acteurs, et donc de rejouer ce qu’ils ont vécu. L’expérience de la fiction sans acteurs aurait pu friser l’amateurisme, et s’avérer gênante à la vision. Sauf que le problème est ailleurs. Et que même si les comédiens sont plutôt bien dirigés, ils ne peuvent pas orienter le film vers ce qu’il n’est pas. D’un récit patriotique tirant sur la corde du pathos, Clint Eastwood tire une œuvre de propagande pour s’enrôler dans l’armée américaine. C’est déplacé, d’autant plus que cet aspect-là occupe plus des deux tiers du métrage. En effet, afin de respecter la véracité temporelle de l’attentat, celui-ci ne dure au bas mot qu’une dizaine de minutes, éparpillées entre le début, le milieu et surtout la fin du film. Le reste du temps se déploie en flash-back, remontant jusqu’à l’enfance des trois héros, puis leurs débuts dans la vie militaire avant de se conclure par ce périple touristique qui les mènera au Thalys. Tout cela sans distance, avec une conviction au premier degré presque aussi confondante que la séquence finale du film, qui entremêle vraies images (dont le discours de François Hollande) et reconstitution de la remise de la Légion d’honneur aux héros à l’Élysée. Peu inspiré, Clint Eastwood se cache derrière le vérisme pour s’excuser. Mais la pilule passe mal. C’est l’un de ses films les plus ratés. (TDG)