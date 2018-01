Christa de Carouge vire au noir

Lorsqu’elle est arrivée à Genève en provenance de Zurich, par amour pour son futur ex-mari, c’était un 1er mai, et il pleuvait. Christa Furrer, qu’on n’appelait pas encore en 1963 Christa de Carouge, possédait déjà des idées bien arrêtées sur la manière de s’habiller. Un divorce plus tard, elle quittait le bout du lac, pour mieux y revenir. Car celle qu’on allait vite surnommer «la dame en noir» était tombée amoureuse de la Cité sarde, au point d’y ouvrir une arcade, rue Saint-Victor, en 1978. Dans sa boutique, cette fille de couturière proposera durant un quart de siècle des vêtements à son image: sobriété, élégance du style, beauté des matières chaleur et confort derrière un ascétisme apparent.

Dans ses collections, le noir dominait. Elle s’en expliquait en évoquant son enfance à Zurich. «C’était la période de l’existentialisme, jupes longues, cheveux courts, noirs. Nos visages, nos peaux sont colorés, cela suffit.» Souvent, ses clients lui confiaient que ses vêtements les aidaient à mieux vivre. «Je suis parfois aussi un peu psychiatre», relevait alors malicieusement cette bonne vivante. Disparue hier à 81 ans, selon une information parue sur le site de la NZZ. Son ultime apparition publique en tant que couturière avait eu lieu en novembre dernier, à Zoug. L’exposition qui lui est consacrée au Kunsthaus dure jusqu’au 18 février. Il faut aller la voir. (TDG)