Cent ans de livres à Genève

L’année 2018 est significative pour la famille Slatkine puisqu’elle marque cent ans d’activité dans le livre à Genève. C’est en effet en 1918 que Mendel Slatkine, juif russe ayant fui les pogroms du tsar Nicolas II, ouvrait la librairie Slatkine Fils en Vieille-Ville. Spécialisée dans les livres anciens et d’occasion, elle sera tenue par trois générations successives pour se transformer en café littéraire, le Café Slatkine, en 2016. Parallèlement, depuis le début des années 60, sous l’impulsion du petit-fils de Mendel, Michel-Édouard, les Slatkine se lancent dans la réimpression d’ouvrages rares et épuisés, puis, dès les années 80, dans l’édition.

Un siècle après l’ouverture du commerce de la rue des Chaudronniers, l’entreprise compte cinq marques d’édition, chacune active dans un domaine spécifique. S’illustrant aussi dans la diffusion et la distribution de livres en Suisse, elle couvre ainsi toute la chaîne du livre.

Si la révolution de l’offset dans les années 60 a rendu possible le tournant pris avec les réimpressions, la révolution 4.0 que nous vivons représente aussi un défi de taille pour la quatrième génération, aujourd’hui à la tête de l’entreprise familiale.

Les effets de la numérisation et de la digitalisation sur les métiers du livre, de la production à proprement parler à la diffusion et à la distribution, sont conséquents. De nos jours, un ouvrage publié à Genève est instantanément disponible dans le monde entier en format numérique (e-book). Ou, pour ceux qui préfèrent le papier, imprimé à la demande par les GAFA, Amazon en particulier, grâce aux techniques d’impression numérique. Enfin, le développement de l’e-commerce bouleverse le marché, la croissance des ventes en ligne amenant une réduction régulière du nombre de librairies traditionnelles.

La révolution 4.0 affecte les métiers d’imprimeur et de libraire; elle n’épargne pas non plus le métier d’éditeur. En effet, les sites de selfpublishing se multiplient, offrant la possibilité à tout un chacun de s’autoéditer, puis de vendre son livre sur des plateformes en ligne. «Bande de Français» de Marco Koskas, qui figure dans la première sélection du Prix Renaudot 2018, édité à compte d’auteur et vendu uniquement sur Amazon, en est un exemple récent.

À l’heure de l’intelligence artificielle, les géants du web sont capables de concentrer l’ensemble des métiers du livre. Ils ne peuvent toutefois pas concurrencer ses acteurs dans leurs spécificités. Car éditer puis vendre un livre, quel qu’il soit, ne se résume pas à des tâches exécutées par des programmes informatiques ni au résultat d’algorithmes. Un auteur, comme le lecteur d’ailleurs, doit pouvoir être conseillé, orienté. Et l’humain est irremplaçable dans cet échange.

S’adapter aux évolutions technologiques apparaît comme une évidence autant qu’une nécessité, dans les métiers du livre comme dans d’autres secteurs. Mais le rôle de l’être humain reste fondamental, essentiel au maintien de la diversité de l’offre. C’est dans le souci permanent de cet équilibre que travaillent aujourd’hui les descendants de Mendel Slatkine, avec l’espoir de voir la société fêter un deuxième siècle d’activité dans le livre à Genève, en 2118. (TDG)