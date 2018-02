Carouge va ouvrir le premier hôtel entièrement dédié à la BD

Quelle merveille! Dans le hall d’entrée du nouvel hôtel Ibis Styles, qui ouvrira ses portes le 14 février au Rondeau de Carouge, une fresque d’Exem accueille le visiteur. Sur fond bleu roi, on y reconnaît une ribambelle de personnages fameux de la bande dessinée suisse. Juchés sur un oreiller, Titeuf et Nadia, le diablotin Nelson, Yakari, Jonathan ou encore Franky Snow survolent un Rodolphe Töpffer stupéfait. Le ton est donné. Du lobby au 6e étage, le nouvel établissement trois étoiles de la chaîne Accor rend un hommage appuyé à la BD.

Sept auteurs genevois, et pas des moindres, ont laissé courir leur imaginaire sur les murs de l’entrée et le long des parois des 119 chambres. D’Albertine à Zep en passant par Buche, Exem, Peeters, Tirabosco et Wazem, le résultat s’avère «chic, ludique et graphique», pour reprendre les termes d’Arthur Anthamatten, heureux administrateur d’un hôtel à thème qui sort de l’ordinaire. À sa demande, les dessinateurs ont livré deux créations originales, répliquées sur une tapisserie lavable apposée le long des murs de chacune des chambres, proposées dès 130 francs la nuit. À chaque auteur son étage, libellé comme tel par une petite plaque dans l’ascenseur.

«J’avais envie de créer à Genève un lieu permanent autour de Rodolphe Töpffer, le père de la BD, et ses héritiers», explique, enthousiaste, l’initiateur du projet. «Le but, c’est d’être une vitrine de la bande dessinée genevoise et de montrer son foisonnement. D’affirmer la BD comme un art, le neuvième, loin des stéréotypes de littérature pour enfants qu’on lui accole encore aujourd’hui. Mon seul regret: ne pas disposer de davantage d’étages!»

Pas de réception

Particularité du nouvel Ibis Styles: il ne dispose pas d’une réception traditionnelle. «À son arrivée, le client sera accueilli par les collaborateurs de l’hôtel et le check-in sera effectué dans le lobby ou au bar», indique Philippe Alanou, directeur général d’AccorHotels Suisse. «Par le biais d’un écran tactile, chacun pourra visualiser les fresques installées dans les chambres et choisir celle qu’il préfère, selon la disponibilité du moment.» À l’intérieur, des fenêtres surdimensionnées, parfaitement isolées sur le plan phonique, évoquent la forme d’un phylactère. «C’est le premier hôtel où on ne dort pas dans une chambre mais dans une case», glisse Arthur Anthamatten avec un réel sens de la formule.

«L’idée de ces fenêtres a surgi avant de savoir que l’hôtel allait être dédié à la BD», confie Mathias Buchi, administrateur associé de l’entreprise d’architecture Brodbeck Roulet. «Nous voulions créer une fenêtre «habitable», véritable extension de la chambre.» C’est réussi, avec en prime, dans les étages supérieurs, de superbes vues sur Carouge.

Dialogue avec Töpffer

Redescendons dans le lobby, pour y découvrir, outre une bibliothèque avec des albums en libre-service, la reprise de tapisseries revisitées par Peggy Adam, Isabelle Pralong et Alex Baladi pour une exposition de l’éditeur genevois Atrabile. Tout autour, par l’entremise de six grandes peintures en noir et blanc réalisées in situ, Rodolphe Töpffer dialogue ou interagit avec Pierre Wazem, ou plutôt son alter ego en bande dessinée. «Je m’immisce dans l’œuvre de Töpffer», remarque, amusé, l’auteur de Mars aller-retour, qui conçoit et réalise à la demande depuis une année environ des fresques murales personnalisées.

À la croisée de ses deux activités, ses images sur et avec le créateur de Monsieur Vieux-Bois ne constituent pas seulement une manière souriante de marier la BD d’autrefois avec celle d’aujourd’hui. «Töpffer représente pour moi un lien direct avec l’enfance: quand j’étais petit, élevé par mes grands-parents, j’ai pu lire à loisir tous ses livres, entre 6 et 10 ans. Ma grand-mère les possédait dans leur version originale. J’ai tout lu. J’étais fasciné.» On l’est au moins autant en déambulant dans le premier hôtel entièrement consacré au neuvième art.