Cannes, deux palmes ou rien

Trois jours après l’annonce du palmarès cannois, on se dit quand même que les choses auraient pu être pires. Davantage politiquement correctes, davantage orientées vers le social et les grands problèmes. La Palme d’or attribuée à Hirokazu Kore-Eda pour «Une affaire de famille», sans être totalement enthousiasmante – cette énième histoire de famille avec enfants plus ou moins volés, plus ou moins recueillis, et parents réellement chapardeurs –, nous préserve d’un tel résultat. Même si le film du réalisateur japonais n’est pas son plus réussi, il demeure dans le haut du panier d’une compétition cannoise plutôt généreuse en bons ouvrages. Plus surprenante aura été cette Palme d’or spéciale qui a récompensé Jean-Luc Godard pour son stupéfiant «Livre d’image». Surprenante car on sent bien l’embarras du jury – certains n’avaient jamais dû voir un film de JLG jusque-là, et il faut imaginer leurs réactions face à une œuvre plus irréductible que jamais, foisonnante et aride à la fois –, ne sachant trop quoi faire avec ce maître de 87 ans. D’où la décision de créer ce prix unique et inédit (dixit Cate Blanchett), qui a surtout fait plaisir à ses producteurs, revenus in extremis à Cannes samedi soir pour le recevoir. On ne sait trop ce que Godard lui-même en a pensé, mais on sait qu’il n’apprécie guère les récompenses.

Le discours d’Asia Argento

Ces remarques sur les palmes amènent quand même à relativiser le reste du palmarès, très en phase avec ces grandes causes que le cinéma a souvent défendu cette année. Pourfendeur de la cause des Noirs, Spike Lee a reçu le Grand Prix du jury pour «BlacKkKlansman». Et le puissant «Capharnaüm» de Nadine Labaki, catalogue des misères humaines profilé pour séduire des jurés, le Prix de ce dernier. Tout cela reste convenu. Ce qui le fut moins, c’est le discours incarné d’Asia Argento lors de la cérémonie, qui a raconté son viol à Cannes il y a quelques années par Harry Weinstein, attendant en vain que d’autres lui emboîtent le pas.

Stupéfiant premier film

Plus globalement, ce qu’il faudra retenir de ce 71e festival, au-delà des montées des marches symboliques de 82 femmes appelant à la parité et à l’égalité salariale le 12 mai, au-delà du plateau événementiel dont le médiocre «Solo: A Star Wars Story» a profité, et au-delà des innovations horaires que certains ont toujours en travers, c’est la teneur haut de gamme de la sélection officielle comme des sections parallèles. En l’absence relative de grandes stars, on a énormément pris le temps de parler des films. Certains ont connu un buzz retentissant, comme «Girl», stupéfiant premier film d’un jeune Belge, Lukas Dhont (section Un certain regard), auréolé en toute logique de la Caméra d’or, qui prime la meilleure première œuvre. Ce portrait d’une jeune adolescente née garçon qui veut devenir ballerine est d’une justesse exemplaire. En sélection officielle, on s’est entre autres extasié devant «Burning» de Lee Chang-dong, qui aurait mérité la Palme, devant «Plaire, aimer et courir vite» de Christophe Honoré, histoire d’amour entre deux garçons qui sort demain, ou devant «L’été» de Kirill Serebrennikov, qui reste assigné à résidence, vital portrait de la scène rock pendant la perestroïka. Ce 71e Festival de Cannes laisse un quota de bons souvenirs tout à fait suffisant. On reviendra.

